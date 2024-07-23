Диетолог назвала ягоду, которая укрепляет сосуды и положительно влияет на здоровье сердца

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Диетолог Джутова: крыжовник улучшает пищеварение и укрепляет сосуды

0:56
Здоровье

Врач-диетолог Марьяна Джутова рекомендует россиянам включить крыжовник в свой рацион для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета.

Диетолог Джутова: крыжовник улучшает пищеварение и укрепляет сосуды
Фото: https://www.flickr.com/photos/timo_w2s/5980340315/ by Timo Newton-Syms from Helsinki, Finland and Chalfont St Giles, Bucks, UK, CC BY-SA 2.0

Врач отметила, что этот низкокалорийный продукт содержит мало сахара и подходит для людей с сахарным диабетом.

По словам специалиста, крыжовник способствует обмену веществ, облегчает проблемы с пищеварением, укрепляет стенки кровеносных сосудов и помогает справиться с эмоциональными нагрузками.

Кроме того, он богат антиоксидантами и фитонутриентами, которые снижают риск развития онкологических заболеваний и положительно влияют на работу сердца. 

"Антиоксиданты в ягодах улучшают здоровье сердца, предотвращают окисление "плохого" холестерина, а фитонутриенты снижают кровяное давление", — добавила врач-диетолог в разговоре с РИА Новости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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