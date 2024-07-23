Как определить, что в арбузе есть нитраты: шесть признаков, которые должны насторожить

Цвет мякоти: Ярко-красная мякоть с фиолетовым оттенком может свидетельствовать о присутствии нитратов.
Прожилки: Белые и желтые прожилки в мякоти являются признаком возможного содержания нитратов.
Зернистость: Отсутствие зернистости на срезе арбуза также может указать на наличие нитратов.
Цвет семечек: Желтовато-оранжевый оттенок семечек может свидетельствовать о присутствии нитратов.
Разрывы и трещины: Полости и трещиноватость в мякоти могут указывать на использование гормонов роста и переспевание плода.
Тест с водой: При помещении кусочка арбузной мякоти в воду температурой 18-20 градусов, заражённый нитратами экземпляр окрасит воду в розово-красный цвет.
Наиболее надежным методом определения нитратов является использование индикаторных полосок или портативного нитратомера, откалиброванного специально для арбузов.
Допустимая норма нитратов для арбузов составляет 60 мг/кг. Следует учитывать, что максимальное количество нитратов накапливается в корке арбуза, поэтому рекомендуется употреблять мякоть, расположенную дальше от корки.