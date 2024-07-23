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Как определить, что в арбузе есть нитраты: шесть признаков, которые должны насторожить

Для определения нитратов в арбузе нужно смотреть на цвет мякоти

1:20
Здоровье

Определить наличие нитратов в арбузе можно по нескольким признакам:

Для определения нитратов в арбузе нужно смотреть на цвет мякоти
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han, PDM
  1. Цвет мякоти: Ярко-красная мякоть с фиолетовым оттенком может свидетельствовать о присутствии нитратов.
  2. Прожилки: Белые и желтые прожилки в мякоти являются признаком возможного содержания нитратов.
  3. Зернистость: Отсутствие зернистости на срезе арбуза также может указать на наличие нитратов.
  4. Цвет семечек: Желтовато-оранжевый оттенок семечек может свидетельствовать о присутствии нитратов.
  5. Разрывы и трещины: Полости и трещиноватость в мякоти могут указывать на использование гормонов роста и переспевание плода.
  6. Тест с водой: При помещении кусочка арбузной мякоти в воду температурой 18-20 градусов, заражённый нитратами экземпляр окрасит воду в розово-красный цвет.

Наиболее надежным методом определения нитратов является использование индикаторных полосок или портативного нитратомера, откалиброванного специально для арбузов.

Допустимая норма нитратов для арбузов составляет 60 мг/кг. Следует учитывать, что максимальное количество нитратов накапливается в корке арбуза, поэтому рекомендуется употреблять мякоть, расположенную дальше от корки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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