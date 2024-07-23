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Учёные установили взаимосвязь между сотрясениями мозга и страшным заболеванием

Исследование: болезнь Паркинсона и Альцгеймер могут быть вызваны сотрясениями мозга

1:10
Здоровье

Исследование, проведенное учёными Даремского университета в Великобритании, показало, что частые сотрясения мозга могут повысить вероятность развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Исследование: болезнь Паркинсона и Альцгеймер могут быть вызваны сотрясениями мозга
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

В исследовании приняли участие 56 бывших игроков в регби, завершивших карьеру в среднем 7 лет назад. Из них 30 человек перенесли более 5 сотрясений мозга за время спортивной деятельности.

При сканировании мозга участников обнаружилось, что у тех, кто перенёс множественные сотрясения, наблюдались повышенные уровни биомаркеров, включая общий тау и фосфорилированный тау 181 (p-tau181) белки. Также у этих спортсменов были повышены уровни амилоида-бета 42 (Aβ42), p-tau217 и p-tau231.

Специалисты отмечают, что накопление тау-белков и бета-амилоида в мозге может привести к развитию болезни Альцгеймера и заболеваний двигательных нейронов, в том числе болезни Паркинсона.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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