Учёные установили взаимосвязь между сотрясениями мозга и страшным заболеванием

Исследование: болезнь Паркинсона и Альцгеймер могут быть вызваны сотрясениями мозга

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учёными Даремского университета в Великобритании, показало, что частые сотрясения мозга могут повысить вероятность развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

В исследовании приняли участие 56 бывших игроков в регби, завершивших карьеру в среднем 7 лет назад. Из них 30 человек перенесли более 5 сотрясений мозга за время спортивной деятельности.

При сканировании мозга участников обнаружилось, что у тех, кто перенёс множественные сотрясения, наблюдались повышенные уровни биомаркеров, включая общий тау и фосфорилированный тау 181 (p-tau181) белки. Также у этих спортсменов были повышены уровни амилоида-бета 42 (Aβ42), p-tau217 и p-tau231.

Специалисты отмечают, что накопление тау-белков и бета-амилоида в мозге может привести к развитию болезни Альцгеймера и заболеваний двигательных нейронов, в том числе болезни Паркинсона.