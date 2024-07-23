Опубликованы симптомы листериоза, охватившего США и Канаду

При листериозе могут наблюдаться мышечные боли, тошнота, диарея и лихорадка

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В США и Канаде зарегистрированы десятки случаев заражения листериозом. В США причиной стала употребление инфицированного мяса, а в Канаде — прохладительные напитки. Хотя это заболевание не так распространено в России, важно ознакомиться с его симптомами и мерами профилактики, чтобы не дать инфекции шанса, сообщает URA. RU.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Чтобы защитить себя от листериоза, необходимо соблюдать основные правила безопасности при употреблении пищи: мыть руки, фрукты и овощи, очищать поверхности, нагревать пищу до безопасной температуры и избегать употребления непастеризованных молочных продуктов.

Диагностика листериоза проводится с помощью лабораторных тестов, которые обнаруживают листерии в крови, спинномозговой жидкости или других телесных жидкостях. Лечение обычно включает антибактериальную терапию и приём антибиотиков, в зависимости от степени тяжести заболевания.

Симптомы листериоза могут быть как лёгкими, так и тяжёлыми. У инфицированных часто возникают лихорадка, боли в мышцах, тошнота и диарея. В тяжёлых случаях листериоз может привести к менингиту и сепсису. Беременные женщины особенно уязвимы перед листериозом, который может вызвать выкидыш, мертвого рождения или серьёзные проблемы со здоровьем у новорождённого. Люди из группы риска могут умереть от листериоза, но часто болезнь протекает почти без симптомов и не имеет осложнений.