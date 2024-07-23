Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валиева намекнула, что станет ведущей шоу на Первом канале
Врач Кабанов не советует покупать мороженое, в котором больше трёх Е-добавок
Юрий Лоза высказался о гибели девушек в "Доме ужасов" в Дагестане
Маск предложил США создать лунную базу с постоянным населением
Эксперт: вклады в банке на данный момент следует открывать сроком на полгода
Этот натуральный "эликсир" гарантирует вам высокий урожай
Картошка фри как в "Макдональдсе": готовим ресторанную закуску дома
Автоэксперт Балашов объяснил, из-за чего в автомобиле быстро расходуется бензин
Эксперт Бутарная рекомендует технику "5-4-3-2-1" для перезагрузки мозга
Назван продукт, регулярное употребление которого снижает уровень холестерина

Уровень холестерина у любителей орехов ниже, чем у всех остальных

1:33
Здоровье

Орехи обладают множеством полезных свойств благодаря высокому содержанию калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля и кобальта, витаминов группы B, E и жирных кислот, включая омега-3. Эти вещества благотворно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, улучшают зрение и снижают свёртываемость крови.

Уровень холестерина у любителей орехов ниже, чем у всех остальных
Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, CC BY-SA 3.0

Также регулярное употребление орехов уменьшает уровень холестерина, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, у таких людей снижается риск заболевания коронарной недостаточностью.

Однако чрезмерное употребление орехов может вызвать проблемы со здоровьем, так как они очень калорийны и могут вызывать аллергию у некоторых людей.

Важно покупать орехи только в санкционированных торговых точках, проверять документы, подтверждающие качество и безопасность продукта, обращать внимание на сроки годности (обычно не более шести месяцев) и состояние товара (отсутствие прогорклости, плесени, трещин и сколов на скорлупе).

Дома храните орехи в герметичной таре в сухом месте. При употреблении рекомендуется смешивать орехи с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, кашами или десертами. Не стоит употреблять орехи вместе с зерновыми продуктами, такими как выпечка с ореховой начинкой, мюсли или комбинированные завтраки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет
Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех
Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех
Последние материалы
Эксперт Бутарная рекомендует технику "5-4-3-2-1" для перезагрузки мозга
Стало известно, какие слова знает домашняя кошка
Кинологи рассказали, какие породы собак уживаются с котами
Автомеханик объяснил, как часто нужно менять амортизаторы в машине
Политолог Дмитрий Таран: события на Украине — "примерочный театр"
Россиянам раскрыли способ сэкономить 30% на отдыхе в Турции
В США прокомментировали бои с КНР в водах Филиппин
В киевском "Динамо" отказались от рукопожатий с сербскими футболистами
Создатели "Женщины-кошки" объяснили выбор откровенного костюма
Историк Томас Локли уволен за подделку биографии самурая Ясукэ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников