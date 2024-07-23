Назван продукт, регулярное употребление которого снижает уровень холестерина

Уровень холестерина у любителей орехов ниже, чем у всех остальных

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Орехи обладают множеством полезных свойств благодаря высокому содержанию калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля и кобальта, витаминов группы B, E и жирных кислот, включая омега-3. Эти вещества благотворно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, улучшают зрение и снижают свёртываемость крови.

Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, CC BY-SA 3.0

Также регулярное употребление орехов уменьшает уровень холестерина, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, у таких людей снижается риск заболевания коронарной недостаточностью.

Однако чрезмерное употребление орехов может вызвать проблемы со здоровьем, так как они очень калорийны и могут вызывать аллергию у некоторых людей.

Важно покупать орехи только в санкционированных торговых точках, проверять документы, подтверждающие качество и безопасность продукта, обращать внимание на сроки годности (обычно не более шести месяцев) и состояние товара (отсутствие прогорклости, плесени, трещин и сколов на скорлупе).

Дома храните орехи в герметичной таре в сухом месте. При употреблении рекомендуется смешивать орехи с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, кашами или десертами. Не стоит употреблять орехи вместе с зерновыми продуктами, такими как выпечка с ореховой начинкой, мюсли или комбинированные завтраки.