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Опровергнуты россказни "вернувшихся с того света" о видениях в состоянии клинической смерти

Профессор Кактурский опроверг клиническую смерть продолжительностью 45 минут

2:13
Здоровье

Новости об околосмертных переживаниях "вернувшихся с того света" появляются с завидной регулярностью. Daily Star на днях рассказала об американце, который пережил клиническую смерть, переборщив с добавкой для бодибилдинга. Его успели уже упаковать в мешок, но фельдшер, только приступивший к работе, не хотел начинать неделю с летального исхода, возобновил реанимационные мероприятия, и вернул бедолагу с того света спустя 45 минут отсутствия на этом. Герой статьи всё это якобы наблюдал сверху, где находилась его уже вылетевшая из тела душа.

Профессор Кактурский опроверг клиническую смерть продолжительностью 45 минут
Фото: Freepik by freepik, PDM

Pravda.Ru попросила почётного члена президиума Российского общества патологоанатомов, члена-корреспондента РАН, профессора Льва Кактурского прокомментировать эту историю.

"Дело в том, что клиническая смерть, если она была, длится всего в пределах не более 10 минут. Если она была 45 минут — это уже не клиническая смерть. А то, что он рассказывает, именно в состоянии клинической смерти люди испытывают. Поэтому он мог быть, конечно, в коматозном состоянии или в состоянии какого-то сна длительного, но всё это мне напоминает фейк. 45 минут клинической смерти — такой продолжительности не бывает. А коматозные состояния так легко не проходят, что человек ушёл и потом в себя пришёл. Поэтому, на мой взгляд, это всё-таки напоминает фейк", — объяснил он.

"Если бы у него была клиническая смерть, то она длится не более 10 минут. Потом человек необратимо уже гибнет. А если у него было другое состояние, летаргический сон, то тоже так не бывает, чтобы он начался и быстро прошёл. Это не напоминает ни клиническую смерть, ни летаргию, ни кому", — добавил профессор.

По рассказу американца можно предположить, что он пережил либо клиническую смерть, либо летаргический сон, либо кому, допустил Кактурский. "И то, что он описывает, не соответствует ни одному из этих состояний, поэтому это вызывает глубокие сомнения. Скорее всего, это какая-то придумка", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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