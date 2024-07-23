Россиянам объяснили, из-за чего у них замедляется обмен веществ и появляются лишние килограммы

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Врач Березников: россияне толстеют из-за недостатка движения и избытка калорий

1:53
Здоровье

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Березников рассказал о причинах замедления обмена веществ у взрослых людей.

Врач Березников: россияне толстеют из-за недостатка движения и избытка калорий
Фото: Wikipedia by Sean Aranda, CC BY-SA 2.0

Одной из причин увеличения веса может быть наследственная склонность, связанная с повышенным образованием энергии из жиров, отметил эксперт. Кроме того, эндокринологические заболевания, такие как дефицит филотропных гормонов или недостаток гормона щитовидной железы С4, могут замедлять метаболизм.

Березников также отметил, что причины ожирения могут различаться у мужчин и женщин. У мужчин вес может увеличиваться из-за недостатка тестостерона, который не только способствует росту мышц, но и ускоряет обмен веществ и защищает от атеросклероза. У женщин избыток эстрогенов может приводить к специфическому ожирению по женскому типу, что не связано с пищевыми привычками.

Большинство россиян, по словам Березникова, набирают вес из-за неправильного подхода к диетам и низкой физической активности.

"Большая часть россиян набирает вес из-за неправильного подхода к диетам и низкой физической активности. Обмен веществ ускоряется у тех людей, которые занимаются спортом, и, наоборот, замедляется у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни", — сказал Березников в разговоре с РИА Новости.

Например, спортсменам может требоваться 3500-3700 килокалорий в день, тогда как малоподвижные люди могут набирать вес, потребляя всего 1700 килокалорий.

Для ускорения обмена веществ Березников рекомендует сбалансировать потребление пищи и физическую активность. Он советует больше ходить, активно заниматься бытовыми делами и при возможности заниматься плаванием.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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