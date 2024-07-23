"5-4-3-2-1": россиянам раскрыли технику, позволяющую быстро перезагрузить мозг в разгар рабочего дня

Эксперт Бутарная рекомендует технику "5-4-3-2-1" для перезагрузки мозга

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто в течение рабочего дня наступает момент, когда силы иссякают, а мозг отказывается работать. В таких случаях полезно сделать короткий перерыв и воспользоваться простым методом под названием "5-4-3-2-1". Об этом рассказала преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная в интервью РИАМО.

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Сначала нужно визуально найти пять предметов, объединённых общим признаком. Затем определить четыре предмета, которые можно ощутить на ощупь. Далее обратите внимание на три различных звука, два аромата и вкуса. В завершение стоит подумать о личностном качестве, которое вам особенно нравится в себе.

"Такая последовательная концентрация поможет вернуться в осознанное и спокойное состояние, освободить голову от ненужных мыслей", — отметила эксперт.

Также для возвращения к рабочему состоянию можно использовать ритм: положите руки на колени и начните аккуратно отбивать такт, следя за дыханием на протяжении нескольких минут.