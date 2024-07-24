Инсульт и диабет: чем заменить сливочное масло, чтобы избежать серьёзных последствий для здоровья

Злоупотребление сливочным маслом приводит к диабету и инсульту

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктора предупреждают, что чрезмерное употребление сливочного масла может привести к диабету и инсульту.

Фото: flickr.com by Dwayne Madden, CC BY 2.0

Избыток сливочного масла в рационе повышает уровень плохого холестерина, что способствует образованию жировых отложений. Эти отложения сужают кровеносные сосуды и увеличивают риск инсульта.

Чтобы избежать негативного влияния на здоровье, учёные советуют заменить сливочное масло на растительное. По их данным, такой переход снижает вероятность инсульта и сердечного приступа на треть, а риск развития диабета — на четверть.