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Творог не рекомендуется употреблять людям, страдающим двумя заболеваниями

Доцент Волокитина посоветовала быть осторожнее с творогом при болезнях почек и печени

1:26
Здоровье

Доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина обратила внимание на необходимость умеренного потребления творога, особенно тем, кто страдает рядом заболеваний.

Доцент Волокитина посоветовала быть осторожнее с творогом при болезнях почек и печени
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, CC BY-SA 4.0

Чрезмерное употребление этого продукта, особенно в обезжиренном виде, может привести к ряду негативных последствий, включая перевозбуждение нервной системы, нарушение обмена витаминов и накопление мочевой кислоты в организме. Эти процессы могут негативно сказаться на суставах и хрящах, указала доцент.

Специалист отметила, что лишний белок может трансформироваться в жиры, способствуя набору лишнего веса.

"Творог как белковый продукт нужно с осторожностью употреблять людям, страдающим заболеваниями почек и печени", — добавила Волокитина в беседе с РИА Новости.

Тем не менее Волокитина подчеркнула, что творог является источником витаминов А и D, которые не присутствуют в растительных жирах. Кроме того, он содержит триптофан, одну из незаменимых аминокислот, способствующих улучшению настроения.

Таким образом, творог по-прежнему остается ценным продуктом при условии умеренного потребления, что поможет сбалансировать получение необходимых питательных веществ и минимизировать возможные риски для здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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