Творог не рекомендуется употреблять людям, страдающим двумя заболеваниями

Доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина обратила внимание на необходимость умеренного потребления творога, особенно тем, кто страдает рядом заболеваний.
Чрезмерное употребление этого продукта, особенно в обезжиренном виде, может привести к ряду негативных последствий, включая перевозбуждение нервной системы, нарушение обмена витаминов и накопление мочевой кислоты в организме. Эти процессы могут негативно сказаться на суставах и хрящах, указала доцент.
Специалист отметила, что лишний белок может трансформироваться в жиры, способствуя набору лишнего веса.
"Творог как белковый продукт нужно с осторожностью употреблять людям, страдающим заболеваниями почек и печени", — добавила Волокитина в беседе с РИА Новости.
Тем не менее Волокитина подчеркнула, что творог является источником витаминов А и D, которые не присутствуют в растительных жирах. Кроме того, он содержит триптофан, одну из незаменимых аминокислот, способствующих улучшению настроения.
Таким образом, творог по-прежнему остается ценным продуктом при условии умеренного потребления, что поможет сбалансировать получение необходимых питательных веществ и минимизировать возможные риски для здоровья.
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