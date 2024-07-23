Эксперт поделилась тремя простыми упражнениями для перезагрузки разума

Один из наиболее эффективных методов для улучшения работы мозга — выполнение теста Струпа, которое способствует снятию стресса и переключению внимания, по словам преподавателя Симуляционного центра Нелли Бутарной, сообщает РИАМО.
Тест Струпа включает в себя чтение названий цветов, окрашенных в другие цвета, что развивает когнитивные способности и улучшает гибкость мышления.
Дополнительно, для перезагрузки мозга можно использовать простые методы с использованием бумаги и ручки. Необходимо записать все свои мысли без оглядки на стиль, объём или орфографию, затем на короткое время закрыть глаза, отложить записи в сторону и далее порвать их, не читая.
"Это упражнение позволит сосредоточиться на чём-то основном, не отвлекаясь на сторонние думы, а выполнить его может любой человек", — пояснила специалист.
Кроме того, игры в команде, такие как "Найди связь", могут помочь расслабиться и отвлечься, активизируя не только логическое мышление, но и фантазию, а также речевые способности, как подчеркнула эксперт.
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