Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выступление певца Лёши Свика оценивается в 2,5 млн рублей
Какие продукты следует ограничить для здоровой кожи
Моника Белуччи возглавила рейтинг самых красивых женщин мира
Дмитрий Песков указал на то, что песни Шамана "попали в яблочко"
Британская молодежь превратила Болгарские курорты в притоны
В Индии от малоизученного вируса Чандипура погибло уже 16 человек
Блогерша Виктория Боня показала, как выглядела в молодости
Как правильно менять кошке корм: советы без вреда для здоровья питомца
Госдума одобрила прибавку к пенсии для россиян
Эксперт поделилась тремя простыми упражнениями для перезагрузки разума

Эксперт Бутарная: тест Струпа эффективен для тренировки мозга

1:09
Здоровье

Один из наиболее эффективных методов для улучшения работы мозга — выполнение теста Струпа, которое способствует снятию стресса и переключению внимания, по словам преподавателя Симуляционного центра Нелли Бутарной, сообщает РИАМО.

Эксперт Бутарная: тест Струпа эффективен для тренировки мозга
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Тест Струпа включает в себя чтение названий цветов, окрашенных в другие цвета, что развивает когнитивные способности и улучшает гибкость мышления.

Дополнительно, для перезагрузки мозга можно использовать простые методы с использованием бумаги и ручки. Необходимо записать все свои мысли без оглядки на стиль, объём или орфографию, затем на короткое время закрыть глаза, отложить записи в сторону и далее порвать их, не читая.

"Это упражнение позволит сосредоточиться на чём-то основном, не отвлекаясь на сторонние думы, а выполнить его может любой человек", — пояснила специалист.

Кроме того, игры в команде, такие как "Найди связь", могут помочь расслабиться и отвлечься, активизируя не только логическое мышление, но и фантазию, а также речевые способности, как подчеркнула эксперт.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Последние материалы
При листериозе могут наблюдаться мышечные боли, тошнота, диарея и лихорадка
Профессор Кактурский опроверг клиническую смерть продолжительностью 45 минут
Филипп Киркоров не может выбраться из каньона
Быстрый и полезный салат из молодой моркови
МВД не планирует изымать автомобили у мигрантов за отсутствие полиса ОСАГО
Названы самые сильные люди в мире
Сколько денег тратят россияне в день?
На IMDb назвали лучшие сериалы первой половины 2024 года
Мишаль Хусейн отвечает на критику Меган Маркл
Блогер Дава показал маленького брата: "Ему уже целых два года"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников