Учёные опровергли один из распространённых мифов о женском и мужском мозге

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Невролог Уляков: мужской и женский мозг не имеют различий по структуре

1:22
Здоровье

Развенчано одно из наиболее популярных заблуждений относительно функционирования человеческого мозга. Долгое время многие заблуждались, полагая, что структура мозга мужчин и женщин различается, однако это мнение неверно. Сделал заявление об этом невролог из Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России, Артур Уляков, как сообщает Газета.Ru.

Невролог Уляков: мужской и женский мозг не имеют различий по структуре
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Уляков указал, что структурно мозг мужчин и женщин полностью схож. Тем не менее, существуют некоторые различия, например, в размерах серого вещества, но эти различия не оказывают влияния на интеллектуальные способности.

"Доказано, что мужской мозг по сравнению с женским больше примерно на 11% и пропорционален размеру тела так же, как и другие органы нашего тела. Различаются и нейробиологические механизмы (гормональный фон, подходы к мышлению, коммуникативные навыки), но не сам головной мозг как орган", — подчеркнул специалист.

Кроме того, Уляков уточнил, что мозг человека продолжает развиваться не только до 18 лет, как принято считать, а его полное формирование завершается обычно в 25-26 лет, иногда даже к 29 годам.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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