"Грязнее, чем унитаз": почему летом подушки превращаются в очаги грязи и рассадники бактерий

Летом подушки становятся местом скопления бактерий и грязи. Врачи утверждают, что они могут быть "грязнее, чем унитаз".
В жаркую погоду люди начинают сильнее потеть, независимо от того, находятся они в помещении или в кровати ночью. Из-за этого на наволочках и простынях собирается огромное количество бактерий.
Некоторые исследования показали, что за неделю на подушке может образоваться на 17 000 бактерий больше, чем на унитазе.
Чтобы избежать роста бактерий на подушках и простынях, эксперты рекомендуют стирать их хотя бы раз в неделю.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.