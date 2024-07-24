"Грязнее, чем унитаз": почему летом подушки превращаются в очаги грязи и рассадники бактерий

В летний период рекомендуется чаще стирать подушки

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом подушки становятся местом скопления бактерий и грязи. Врачи утверждают, что они могут быть "грязнее, чем унитаз".

Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, CC BY-SA 3.0

В жаркую погоду люди начинают сильнее потеть, независимо от того, находятся они в помещении или в кровати ночью. Из-за этого на наволочках и простынях собирается огромное количество бактерий.

Некоторые исследования показали, что за неделю на подушке может образоваться на 17 000 бактерий больше, чем на унитазе.

Чтобы избежать роста бактерий на подушках и простынях, эксперты рекомендуют стирать их хотя бы раз в неделю.