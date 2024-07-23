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Медосмотры в школах и детсадах России теперь будут выездными

Мурашко: Минздрав организует профилактические осмотры в школах и детских садах

1:02
Здоровье

Министерство здравоохранения России планирует начать проведение выездных медицинских осмотров в школах и детских садах. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что метод с применением специализированных медицинских автобусов уже успешно протестирован в некоторых регионах и показал хорошие результаты.

Мурашко: Минздрав организует профилактические осмотры в школах и детских садах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Мы планируем ещё рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах — по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах", — сообщил министр журналистам.

Все автобусы, предназначенные для проведения профилактических осмотров, укомплектованы современной техникой и мебелью. Мурашко также подчеркнул, что в будущем планируется расширение использования данной технологии на всей территории России, так как она демонстрирует высокую эффективность.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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