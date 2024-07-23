Иммунолог Болибок: вирус Чандипура имеет высокую летальность и прививки от него не существует

Вирус Чандипура может привести к летальному исходу и особенно опасен для детей

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В индийском штате Гуджарат зарегистрировали несколько случаев летального исхода при заражении вирусом Чандипура. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как происходит заражение вирусом, его симптомы, как защититься от него и возможно ли заражение им в нашей стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Гнангарра, CC BY 2.5

По словам врача, вирус Чандипура известен с 60-х годов 20 века и распространён только в Индии и странах Африки, так как его переносчик — песчаные мухи-флеботомины.

Врач пояснил, что вирус опасен тем, что имеет высокую летальность. У заражённого человека стремительно развиваются симптомы, способные привести к коме.

"Вирус Чандипура вызывает вирусный энцефалит. У заражённого развивается высокая температура тела, появляются судороги, признаки спутанного сознания или его потеря, головная боль и кома. Также могут быть общие симптомы, такие как диарея и рвота", — сообщил он.

Особенно опасен он для детей, у которых иммунная система не успевает сформировать ответ на этот вирус и защитить организм от него.

Российским туристам, планирующим отдых в Индии или в Африке, необходимо знать, что прививки от вируса Чандипура нет, есть лишь способы защиты, чтобы не допустить заражения.

"Прививки от этого вируса не существует. Он близкородственный к вирусу бешенства, и летальность у него достаточно высокая. Однако прививка от бешенства не помогает от вируса Чандипура. Туристам в Индии важно следить за тем, чтобы их не кусали местные насекомые, постоянно пользоваться репеллентами и носить закрытую одежду, в которой будет комфортно в жару. Наиболее эффективны репелленты на основе ДЭТА и пикаридина. А из природных репеллентов можно использовать масло лимонного эвкалипта", — сказал Болибок.

В России этого вируса нет и появиться он не сможет, потому что его переносчик в нашем климате не выживет, передаёт издание Вечерняя Москва.