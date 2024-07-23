Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальную нюдовую помаду: советы визажиста Мороз
Телеведущая Елена Николаева призналась, что повышает голос на малолетних сыновей
NVIDIA GeForce RTX 50 будут представлены на выставке CES 2025
Рецепт приготовления вкусного сырного мороженого
Камала Харрис получила одобрение Бейонсе на использование песни "Freedom"
Диана Пожарская показала совместные фотографии Ивана Янковского с трёхлетним сыном
Как экономия на страховке превращает отдых в кошмар
Успейте до начала августа: вот чем нужно посыпать грядки в самом конце июля
Костенко и Тарасов улетели с детьми на Мальдивы
Иммунолог Болибок: вирус Чандипура имеет высокую летальность и прививки от него не существует

Вирус Чандипура может привести к летальному исходу и особенно опасен для детей

2:11
Здоровье

В индийском штате Гуджарат зарегистрировали несколько случаев летального исхода при заражении вирусом Чандипура. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как происходит заражение вирусом, его симптомы, как защититься от него и возможно ли заражение им в нашей стране.

Вирус Чандипура может привести к летальному исходу и особенно опасен для детей
Фото: commons.wikimedia.org by Гнангарра, CC BY 2.5

По словам врача, вирус Чандипура известен с 60-х годов 20 века и распространён только в Индии и странах Африки, так как его переносчик — песчаные мухи-флеботомины.

Врач пояснил, что вирус опасен тем, что имеет высокую летальность. У заражённого человека стремительно развиваются симптомы, способные привести к коме.

"Вирус Чандипура вызывает вирусный энцефалит. У заражённого развивается высокая температура тела, появляются судороги, признаки спутанного сознания или его потеря, головная боль и кома. Также могут быть общие симптомы, такие как диарея и рвота", — сообщил он.

Особенно опасен он для детей, у которых иммунная система не успевает сформировать ответ на этот вирус и защитить организм от него.

Российским туристам, планирующим отдых в Индии или в Африке, необходимо знать, что прививки от вируса Чандипура нет, есть лишь способы защиты, чтобы не допустить заражения.

"Прививки от этого вируса не существует. Он близкородственный к вирусу бешенства, и летальность у него достаточно высокая. Однако прививка от бешенства не помогает от вируса Чандипура. Туристам в Индии важно следить за тем, чтобы их не кусали местные насекомые, постоянно пользоваться репеллентами и носить закрытую одежду, в которой будет комфортно в жару. Наиболее эффективны репелленты на основе ДЭТА и пикаридина. А из природных репеллентов можно использовать масло лимонного эвкалипта", — сказал Болибок.

В России этого вируса нет и появиться он не сможет, потому что его переносчик в нашем климате не выживет, передаёт издание Вечерняя Москва.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Рецепт приготовления вкусного сырного мороженого
Камала Харрис получила одобрение Бейонсе на использование песни "Freedom"
Диана Пожарская показала совместные фотографии Ивана Янковского с трёхлетним сыном
Как экономия на страховке превращает отдых в кошмар
Успейте до начала августа: вот чем нужно посыпать грядки в самом конце июля
Костенко и Тарасов улетели с детьми на Мальдивы
Породы кошек, которые преданнее собак
Механики поделились лайфхаком, как убрать царапины на автомобиле
Как отрастить густые ресницы: простые методы
Анастасия Волочкова приревновала уехавшего отдыхать без неё Прохора Шаляпина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников