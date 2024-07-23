Как погода влияет на ваш аппетит: объяснение диетологов

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Как погода может влиять на чувство голода

Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, почему тяжело худеть до лета, а летом сбросить вес легче? Это часто связано с нашим аппетитом, потому что погода, климат и времена года могут сильно влиять на него. Но как?

Как погода может влиять на чувство голода
Фото: flickr.com by VV Nincic, CC BY 2.0

Температура

Когда жарко, мы, как правило, едим более лёгкую пищу, такую как салаты и фрукты, потому что тяжёлая, горячая пища может заставить нас чувствовать себя еще жарче. Напротив, когда холодно, нам хочется сытной, тёплой пищи, такой как суп и тушёное мясо, чтобы согреться.

Солнечный свет

Солнечный свет может повысить наше настроение и уровень энергии. В солнечную погоду мы можем чувствовать себя более активными и голодными. В пасмурные дни мы можем чувствовать себя менее склонными к принятию пищи, потому что мы не так энергичны.

Гормоны

Изменения погоды и уровня освещённости могут повлиять на выработку нашим организмом гормонов, в том числе тех, которые регулируют чувство голода.

Например, некоторые люди могут чувствовать себя более голодными зимой из-за сокращения светового дня.

Гидратация

В жаркую погоду нам нужно больше пить, чтобы избежать обезвоживания, и иногда жажду можно принять за голод. Таким образом, люди могут есть меньше, когда жарко.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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