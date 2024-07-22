В каком виде цветная капуста полезнее для здоровья: всё о её полезных свойствах

Цветная капуста является источником антиоксидантов и многих витаминов

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цветная капуста содержит клетчатку, которая надолго сохраняет чувство сытости.

Фото: flickr.com by McKay Savage, CC BY 2.0

В чём польза цветной капусты для организма

Цветная капуста является важным источником витамина С (в 100 г продукта содержится суточная норма аскорбиновой кислоты), витамина К, который влияет на свёртываемость крови и плотность костей, а также содержит витамины группы В (В1, В2, РР, фолиевую кислоту).

Цветная капуста является источником антиоксидантов, которые могут помочь нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме, снижая риски ожирения, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы регулярно будете есть цветную капусту, ваш организм будет здоровым и крепким.

В каком виде цветная капуста полезнее

Цветная капуста является отличным источником витамина С. Одна порция сырой цветной капусты содержит почти столько же витамина С, сколько половина апельсина.

После термической обработки его количество немного уменьшается. Таким образом, даже приготовленная цветная капуста остается ценным источником этого витамина.