Кому нельзя есть брюссельскую капусту: это важно знать

В неё содержится большое количество витамина С, витаминов группы В, провитамина А, железа, калия, магния, фосфора, фолиевой кислоты. Конечно, брюссельская капуста содержит много клетчатки и легкоусвояемого белка.
Обилие витаминов положительно влияет на иммунную систему и гормональный фон, а лёгкая усвояемость продукта позволяет снять лишнюю нагрузку с сердечно-сосудистой системы. Отдельно следует упомянуть об уникальных свойствах сока из этой капусты.
Брюссельская капуста может быть противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности с синдромом раздражённого кишечника, а также людям, страдающим подагрой, и людям с ослабленной функцией щитовидной железы.
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