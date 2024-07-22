Как начать есть больше клетчатки: добавьте в рацион эти продукты

Названы продукты, содержащие много клетчатки

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клетчатка очень важна для здоровья человека и животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Почему клетчатка так важна для здоровья

Клетчатка — это тип неперевариваемых углеводов, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови и поддерживают здоровье кишечника и сердца. Она способна снизить уровень холестерина, предотвратить ожирение и улучшить работу иммунной системы.

Где встречается клетчатка

Клетчатка содержится в ягодах, овощах и фруктах, семенах, орехах, зерновых и бобовых. Например, в томатах, белокочанной капусте, авокадо, апельсине, фасоли, горохе, чечевице, миндале, фундуке, семенах льна.

Чтобы увеличить потребление клетчатки, вы можете приготовить любые овощные салаты в качестве гарнира. Добавляйте больше листовых овощей в свои блюда.

Кроме того, в йогурт, овсянку, творог можно добавлять фрукты или ягоды. В качестве перекуса можно есть орехи и делать тосты с авокадо. Вы можете приправить свои блюда семенами льна, орехами и кунжутом.

Так вы будете потреблять суточную норму клетчатки.