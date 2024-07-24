Просто взаимодействуйте с природой: три практики для решения психических проблем

Пребывание на природе помогает при психических расстройствах

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В наше время много говорят о ментальном благополучии. Но от разговоров лучше не становится, а тревога и апатия только усиливаются. И вот тогда на помощь приходит природа.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, PDM

Пребывание на природе действительно может помочь при психических расстройствах. Исследования показали, что даже 10 минут ходьбы или другой физической активности на свежем воздухе могут положительно сказаться на психическом здоровье. Это помогает снизить уровень стресса, успокоиться и избавиться от тревоги.

В результате исследований, проведённых в Японии и Китае, было обнаружено, что лесные прогулки оказывают терапевтическое воздействие на иммунную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, снижают уровень депрессии и тревоги, а также помогают расслабиться.

Самые простые практики взаимодействия с природой:

— зрительные (наблюдение, созерцание);

— звуковые (слушание пения птиц, шума прибоя);

— тактильные (купание в море, объятия с деревьями, отдых на траве, морском песке).