Мясников рассказал, чем могут быть вызваны внезапные головокружения

Доктор Мясников заявил, что внезапное головокружение не является признаком инсульта

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головокружение, особенно если оно возникает внезапно, может доставить массу неудобств и вызвать серьёзное беспокойство. Александр Мясников, заслуженный врач России, делится своими знаниями и опытом по этому поводу, предоставляя полезные комментарии о возможных причинах и методах решения этой проблемы.

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"Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт, это не заболевание нервной системы, это, как правило, проблема внутреннего уха. Имеется в виду головокружение, именно когда кружится голова; не шаткость походки, а когда именно небо кружится вокруг тебя", — пояснил Мясников.

Внезапное головокружение может сопровождаться такими неприятными симптомами, как тошнота, рвота и дёрганье глаз.

По словам Мясникова, одной из частых причин внезапного головокружения является накопление кальциевых отложений в лабиринтах внутреннего уха. Другой причиной головокружения является болезнь Меньера, заметил врач. Избыточная жидкость во внутреннем ухе, а также воспаление тканей лабиринта также могут вызывать головокружение, пишет Общественная Служба Новостей.

Мясников подчеркнул, что при головокружении следует обращаться к ЛОР-специалисту (отоларингологу), а не к невропатологу. ЛОР сможет диагностировать проблемы внутреннего уха и прописать соответствующее лечение.

Выполнение предложенных врачом упражнений и прием назначенных медикаментов могут значительно улучшить самочувствие и предотвратить повторные приступы. Следование этим рекомендациям поможет более эффективно справляться с внезапными приступами головокружения и улучшит качество жизни, добавил специалист.