Диетолог сообщила, какая полезная зелень опасна при определённых заболеваниях

Диетолог Зайцева рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от шпината

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог и диетолог Анастасия Зайцева рассказала, что людям с аллергиями, детям и пациентам, страдающим заболеваниями суставов, сахарным диабетом, язвой, камнями в почках или желчном пузыре, необходимо внимательно контролировать потребление шпината.

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Специалист в беседе с РИА Новости объяснила, что щавелевая кислота, содержащаяся в шпинате, может ухудшить состояние здоровья этих людей. Однако полностью исключать шпинат из рациона не стоит. В небольших количествах, добавленный, например, в салат, он не причинит вреда. Но использование шпината в смузи или детокс-программах, где шпинат занимает значительное место в рационе, рекомендуется избегать.

Также Зайцева отметила, что шпинат, несмотря на его пользу, может вызывать аллергические реакции из-за высокого содержания гистамина. Важно вводить его в рацион детей с осторожностью и отслеживать реакцию организма.

Шпинат является богатым источником витаминов, флавоноидов и пищевых волокон, необходимых для здоровья. Кроме того, он содержит органические жирные кислоты и линолевую кислоту, которая редко встречается в продуктах питания.

"Перед употреблением обязательно замачивайте шпинат в растворе с солью и небольшим количеством уксуса. Это избавит зелень от возможных следов насекомых, паразитов, патогенной флоры", — добавила Зайцева.