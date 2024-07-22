Диетолог сообщила, какая полезная зелень опасна при определённых заболеваниях

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Диетолог Зайцева рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от шпината

1:34
Здоровье

Нутрициолог и диетолог Анастасия Зайцева рассказала, что людям с аллергиями, детям и пациентам, страдающим заболеваниями суставов, сахарным диабетом, язвой, камнями в почках или желчном пузыре, необходимо внимательно контролировать потребление шпината.

Диетолог Зайцева рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от шпината
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Специалист в беседе с РИА Новости объяснила, что щавелевая кислота, содержащаяся в шпинате, может ухудшить состояние здоровья этих людей. Однако полностью исключать шпинат из рациона не стоит. В небольших количествах, добавленный, например, в салат, он не причинит вреда. Но использование шпината в смузи или детокс-программах, где шпинат занимает значительное место в рационе, рекомендуется избегать.

Также Зайцева отметила, что шпинат, несмотря на его пользу, может вызывать аллергические реакции из-за высокого содержания гистамина. Важно вводить его в рацион детей с осторожностью и отслеживать реакцию организма.

Шпинат является богатым источником витаминов, флавоноидов и пищевых волокон, необходимых для здоровья. Кроме того, он содержит органические жирные кислоты и линолевую кислоту, которая редко встречается в продуктах питания.

"Перед употреблением обязательно замачивайте шпинат в растворе с солью и небольшим количеством уксуса. Это избавит зелень от возможных следов насекомых, паразитов, патогенной флоры", — добавила Зайцева.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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Руководитель центра педиатрии
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Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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