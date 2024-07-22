Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскритиковала стиль певца Шамана
На "вторичке" могут появиться автомобили-утопленники
Мировая дедолларизация продолжится после ухода Байдена
Warner Bros. закроется в России
Жёсткая сердцевина у томатов формируется по причине избытка азота или вредителей
Ленивый завтрак
Суд обязал Любовь Успенскую выплатить 280 тыс. рублей в пользу Филиппа Киркорова
Юг России страдает от жары и отключений энергоснабжения
Microsoft может сократить маркетинг Xbox в Европе в пользу США
Диетолог назвал продукты, которые нужно включить в рацион, чтобы суставы были здоровыми

Диетолог Ефимов для здоровья суставов посоветовал есть костный бульон и холодец

Здоровье

Эксперт в области диетологии Максим Ефимов поделился советами о том, как сохранить здоровье суставов с помощью правильного питания.

Диетолог Ефимов для здоровья суставов посоветовал есть костный бульон и холодец
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Ефимов рекомендует включить в рацион мясные бульоны, приготовленные из жилистых частей мяса, таких как рулька, коленный сустав, хвост, позвоночник и грудинка. По словам специалиста, эти продукты содержат большое количество коллагена, который служит строительным материалом для суставов.

По словам специалиста, мясные бульоны следует употреблять четыре-пять раз в неделю. Холодец и заливное из рыбы также полезны для суставов, так как они содержат коллаген, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Для поддержания здоровья суставов необходимо обеспечить организм всеми необходимыми компонентами, такими как коллагены, эластины, белки, хондроитин сульфаты и другими. Важно помнить, что профилактика лучше лечения, поэтому заботиться о здоровье суставов нужно заранее.

"Еще одно условие для поддержания здоровья суставов — наличие в пище аскорбиновой кислоты. Она переводит проколлаген в коллаген", — добавил Ефимов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Warner Bros. закроется в России
Жёсткая сердцевина у томатов формируется по причине избытка азота или вредителей
Ленивый завтрак
Суд обязал Любовь Успенскую выплатить 280 тыс. рублей в пользу Филиппа Киркорова
Юг России страдает от жары и отключений энергоснабжения
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой
Microsoft может сократить маркетинг Xbox в Европе в пользу США
Терапевт Лепилова призвала не пить минеральную воду без консультации врача
Владимир Беспалов о выгоде покупки битых авто и как правильно их выбирать
Певица Анна Семенович показала редкое фото родителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников