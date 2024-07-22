Диетолог назвал продукты, которые нужно включить в рацион, чтобы суставы были здоровыми

Диетолог Ефимов для здоровья суставов посоветовал есть костный бульон и холодец

Эксперт в области диетологии Максим Ефимов поделился советами о том, как сохранить здоровье суставов с помощью правильного питания.

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Ефимов рекомендует включить в рацион мясные бульоны, приготовленные из жилистых частей мяса, таких как рулька, коленный сустав, хвост, позвоночник и грудинка. По словам специалиста, эти продукты содержат большое количество коллагена, который служит строительным материалом для суставов.

По словам специалиста, мясные бульоны следует употреблять четыре-пять раз в неделю. Холодец и заливное из рыбы также полезны для суставов, так как они содержат коллаген, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Для поддержания здоровья суставов необходимо обеспечить организм всеми необходимыми компонентами, такими как коллагены, эластины, белки, хондроитин сульфаты и другими. Важно помнить, что профилактика лучше лечения, поэтому заботиться о здоровье суставов нужно заранее.

"Еще одно условие для поддержания здоровья суставов — наличие в пище аскорбиновой кислоты. Она переводит проколлаген в коллаген", — добавил Ефимов.