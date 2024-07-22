Назван самый жирный орган человека — ему нужны и жиры, и сахар в огромных количествах

Мозг на 80% состоит из жира, напомнил профессор Прощаев

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головной мозг — самый жирный орган человека, напомнил "Газете.Ru" эксперт социального проекта "Деменция.net", врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев.

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Около 75% мозга составляет вода. "Но если мы пересчитаем на сухое вещество, исключив воду, то окажется, что мозг на 80% состоит из жиров", — пояснил он.

"Поэтому люди, исключающие жиры из своего рациона, поступают неправильно: в условиях дефицита жиров мозгу тяжело работать", — предупредил он.

Ещё опаснее, когда мозгу не хватает сахара — он потребляет до 25% всей глюкозы в организме. "Сахар — это энергия для мозга, поэтому словосочетание "сахар — белая смерть" в корне неверно. Мозгу нужна глюкоза!" — подчеркнул профессор.

"В экстренных случаях, когда "мозг завис" от информационных перегрузок, а вам ещё надо работать, кусочек шоколадки или вкусная конфета не повредят, а наоборот — помогут", — посоветовал он.