Профессор объяснила, чем вызван мучительный зуд и красные пятна после купания

В последнее время люди из разных регионов жалуются на сыпь с зудом после купания. Особенно часто в больницу обращаются родители с детьми. Врачи объясняют, что причиной дерматита являются личинки паразитов уток, обитающих в водоёмах.
Симптомы проявляются быстро, в течение 10-30 минут после купания. Специалисты предупреждают, что душ и вытирание полотенцем не защитят от заражения.
Профессор Анча Баранова из Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона объясняет, что личинки проникают в кожу и погибают там.
"Личинка вцепляется в кожу, пробуривает её и… сразу погибает. Чем теплее вода и чем ближе к берегу, тем активнее церкарии", — сказала Баранова, которую цитирует сайт aif.ru.
Дети чаще заражаются, потому что они любят играть в тёплой воде у берега. Однако взрослые также могут подвергнуться риску.
Для лечения используются успокаивающие кремы и примочки. В тяжёлых случаях рекомендуется принимать антигистаминные препараты. Чтобы избежать заражения, следует избегать купания в водоёмах с большим количеством уток и другой водоплавающей птицы, а также в сильно заросших водоёмах со стоячей водой.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.