Профессор объяснила, чем вызван мучительный зуд и красные пятна после купания

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Профессор Баранова объяснила причину красных пятен и зуда после купания в водоёме

1:23
Здоровье

В последнее время люди из разных регионов жалуются на сыпь с зудом после купания. Особенно часто в больницу обращаются родители с детьми. Врачи объясняют, что причиной дерматита являются личинки паразитов уток, обитающих в водоёмах.

Профессор Баранова объяснила причину красных пятен и зуда после купания в водоёме
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова/РИАМО, CC BY 4.0

Симптомы проявляются быстро, в течение 10-30 минут после купания. Специалисты предупреждают, что душ и вытирание полотенцем не защитят от заражения.

Профессор Анча Баранова из Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона объясняет, что личинки проникают в кожу и погибают там.

"Личинка вцепляется в кожу, пробуривает её и… сразу погибает. Чем теплее вода и чем ближе к берегу, тем активнее церкарии", — сказала Баранова, которую цитирует сайт aif.ru.

Дети чаще заражаются, потому что они любят играть в тёплой воде у берега. Однако взрослые также могут подвергнуться риску.

Для лечения используются успокаивающие кремы и примочки. В тяжёлых случаях рекомендуется принимать антигистаминные препараты. Чтобы избежать заражения, следует избегать купания в водоёмах с большим количеством уток и другой водоплавающей птицы, а также в сильно заросших водоёмах со стоячей водой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
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Специалист по лечению аллергических ринитов, аллергических дерматозов, атопической бронхиальной астмы, крапивницы, рецидивирующих отеков Квинке, вторично-иммунодефицитных сотояний, ассоциируемых с рецидивами герпетической инфекции, ВПЧ, фурункулезом.
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