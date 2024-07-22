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Повышение давления, нарушения сердечного ритма и другие опасные побочки от минеральной воды

Терапевт Лепилова призвала не пить минеральную воду без консультации врача

1:08
Здоровье

Постоянное бесконтрольное употребление минеральной воды очень опасно, сообщила врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова на страницах URA.RU.

Терапевт Лепилова призвала не пить минеральную воду без консультации врача
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0

"Самостоятельный приём минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что может быть вредным для организма", — предупредила она.

Поэтому употребление минеральной воды следует согласовать с врачом — в ходе очной консультации или посредством телемедицинских сервисов. "Специалист поможет подобрать подходящий состав, степень минерализации и частоту приёма с учетом состояния здоровья и наличия заболеваний", — пояснила собеседница издания.

Она перечислила возможные негативные последствия от злоупотребления минеральной водой: повышение артериального давления, нарушения сердечного ритма, расстройство желудка, отёки и образование камней в почках.

Ранее диетолог Вероника Черанева посоветовала утолять жажду обычной питьевой водой, выпивая её столько, сколько хочется — без оглядок на мифические нормы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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