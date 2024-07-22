Повышение давления, нарушения сердечного ритма и другие опасные побочки от минеральной воды

Постоянное бесконтрольное употребление минеральной воды очень опасно, сообщила врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова на страницах URA.RU.
"Самостоятельный приём минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что может быть вредным для организма", — предупредила она.
Поэтому употребление минеральной воды следует согласовать с врачом — в ходе очной консультации или посредством телемедицинских сервисов. "Специалист поможет подобрать подходящий состав, степень минерализации и частоту приёма с учетом состояния здоровья и наличия заболеваний", — пояснила собеседница издания.
Она перечислила возможные негативные последствия от злоупотребления минеральной водой: повышение артериального давления, нарушения сердечного ритма, расстройство желудка, отёки и образование камней в почках.
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