Стало известно, сколько майонеза можно съесть в день без вреда для здоровья

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Биотехнолог Вольнова назвала дневную норму майонеза, безопасную для здоровья

1:12
Здоровье

Майонез обладает высокой энергетической ценностью, поэтому его употребление может привести к незаметному потреблению большого количества калорий, особенно если злоупотреблять готовыми салатами, заправленными этим соусом.

Биотехнолог Вольнова назвала дневную норму майонеза, безопасную для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, CC BY 2.0

Однако можно контролировать количество потребляемого майонеза, следуя рекомендациям биотехнолога Екатерины Вольновой. В интервью изданию "РИА Новости. Спорт" эксперт сообщила, что безопасная дневная норма майонеза для человека без серьёзных проблем со здоровьем составляет 25 граммов. Эксперт также объяснила, что для определения этой нормы достаточно использовать обычную столовую ложку.

Таким образом, 25 граммов майонеза — это одна столовая ложка. Именно такое количество соуса обычно подаётся к блюдам в заведениях общественного питания, отметила эксперт.

Энергетическая ценность 100 граммов майонеза может варьироваться от 300 до 680 калорий. Если употребить это количество за день, то оно составит почти половину от рекомендуемой суточной нормы калорий, уточнила биотехнолог.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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