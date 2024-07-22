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Эндокринолог Павлова рассказала, чем плоха для кишечника популярная "западная" диета

Популярная "западная" диета плохо влияет на здоровье кишечника

1:55
Здоровье

Кишечник играет важную роль в организме, отвечая не только за переваривание пищи и усвоение питательных веществ, но и за синтез гормонов, поддержание иммунитета и выведение шлаков и токсинов. Если уровень токсинов в организме повышается, это может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и внешнем виде.

Популярная "западная" диета плохо влияет на здоровье кишечника
Фото: Wikipedia by Love Food Hate Waste NZ, CC BY-SA 4.0

Для поддержания здоровья кишечника необходимо, чтобы его работа была стабильной и эффективной. Исследования показали, что определённые пищевые привычки могут оказывать негативное влияние на функционирование кишечника.

Учёные провели анализ шести наиболее популярных диет, включая кетогенную и средиземноморскую диеты, и обнаружили, что первая диета может негативно влиять на работу кишечника. Кетогенная диета характеризуется низким содержанием углеводов и повышенным уровнем жиров. Средиземноморская диета, напротив, богата растительной клетчаткой, овощами, фруктами и зеленью, а также белком из бобовых, рыбы и морепродуктов.

Эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала результаты исследования и отметила, что дефицит клетчатки и избыток жиров, характерные для "западной" диеты, могут привести к снижению выработки короткоцепочечных жирных кислот, которые играют важную роль в энергетическом обмене и поддержании иммунной системы. Поэтому в рацион следует включать кисломолочные продукты и квашеные овощи.

"Если вы хотите порадовать свой микробиом (который задействован даже в работе мозга), то попробуйте "скормить" ему квашеные овощи, кисломолочку. Только знайте меру — даже полезные продукты способны нанести вред организму, если употреблять их без меры", — написала Павлова в своём Telegram-канале.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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