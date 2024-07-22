Эндокринолог Павлова рассказала, чем плоха для кишечника популярная "западная" диета

Популярная "западная" диета плохо влияет на здоровье кишечника

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кишечник играет важную роль в организме, отвечая не только за переваривание пищи и усвоение питательных веществ, но и за синтез гормонов, поддержание иммунитета и выведение шлаков и токсинов. Если уровень токсинов в организме повышается, это может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и внешнем виде.

Фото: Wikipedia by Love Food Hate Waste NZ, CC BY-SA 4.0

Для поддержания здоровья кишечника необходимо, чтобы его работа была стабильной и эффективной. Исследования показали, что определённые пищевые привычки могут оказывать негативное влияние на функционирование кишечника.

Учёные провели анализ шести наиболее популярных диет, включая кетогенную и средиземноморскую диеты, и обнаружили, что первая диета может негативно влиять на работу кишечника. Кетогенная диета характеризуется низким содержанием углеводов и повышенным уровнем жиров. Средиземноморская диета, напротив, богата растительной клетчаткой, овощами, фруктами и зеленью, а также белком из бобовых, рыбы и морепродуктов.

Эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала результаты исследования и отметила, что дефицит клетчатки и избыток жиров, характерные для "западной" диеты, могут привести к снижению выработки короткоцепочечных жирных кислот, которые играют важную роль в энергетическом обмене и поддержании иммунной системы. Поэтому в рацион следует включать кисломолочные продукты и квашеные овощи.

"Если вы хотите порадовать свой микробиом (который задействован даже в работе мозга), то попробуйте "скормить" ему квашеные овощи, кисломолочку. Только знайте меру — даже полезные продукты способны нанести вред организму, если употреблять их без меры", — написала Павлова в своём Telegram-канале.