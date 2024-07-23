Профилактика холецистита: пять правил для здоровья жёлчного пузыря

Холецистит — это заболевание, которое часто возникает как осложнение желчекаменной болезни и доставляет немало проблем. Женщины подвержены ему в большей степени, чем мужчины: у них эта патология встречается в 3,2 раза чаще.
Воспаление жёлчного пузыря (холецистит) возникает из-за воздействия повреждающих факторов на его стенку. Например, камень может вклиниться в шейку жёлчного пузыря или пузырный проток, вызвать закупорку, спазм и, как следствие, повреждение стенки.
Существует несколько видов холецистита:
— Острый холецистит (в 3-10% случаев является причиной острой боли в животе); — Хронический холецистит;
— Калькулезный холецистит (с образованием камней);
— Акалькулезный (бескаменный) холецистит.
Очень часто холецистит возникает из-за дисбактериоза, который может быть вызван кишечной палочкой, стрептококком, стафилококком, гельминтами, грибами или лямблиями.
Бескаменный холецистит может возникнуть:
1. из-за острых инфекций вирусами гепатита А, В или цитомегаловирусом;
2. при аутоиммунных заболеваниях жёлчных путей;
3. на фоне тяжёлых системных заболеваний;
4. из-за структурных изменений жёлчных путей.
Как обезопасить себя от холецистита?
— Поддерживайте активный образ жизни;
— Вовремя занимайтесь лечением органов пищеварения;
— Исключайте из рациона продукты, богатые холестерином;
— Ограничьте употребление хлеба, алкоголя, жирного молока и сливок, копчёностей, сала и консервов.
— Добавьте в свой рацион: натуральные горечи для оттока желчи; вегетарианские супы; нежирное мясо; гречку, овсянку и крупы без глютена; отварную рыбу; кисель и напиток из шиповника.
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