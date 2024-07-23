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Профилактика холецистита: пять правил для здоровья жёлчного пузыря

Женщины в 3,2 раза чаще страдают от осложнений желчекаменной болезни

1:57
Здоровье

Холецистит — это заболевание, которое часто возникает как осложнение желчекаменной болезни и доставляет немало проблем. Женщины подвержены ему в большей степени, чем мужчины: у них эта патология встречается в 3,2 раза чаще.

Женщины в 3,2 раза чаще страдают от осложнений желчекаменной болезни
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Воспаление жёлчного пузыря (холецистит) возникает из-за воздействия повреждающих факторов на его стенку. Например, камень может вклиниться в шейку жёлчного пузыря или пузырный проток, вызвать закупорку, спазм и, как следствие, повреждение стенки.

Существует несколько видов холецистита:

— Острый холецистит (в 3-10% случаев является причиной острой боли в животе); — Хронический холецистит;

— Калькулезный холецистит (с образованием камней);

— Акалькулезный (бескаменный) холецистит.

Очень часто холецистит возникает из-за дисбактериоза, который может быть вызван кишечной палочкой, стрептококком, стафилококком, гельминтами, грибами или лямблиями.

Бескаменный холецистит может возникнуть:

1. из-за острых инфекций вирусами гепатита А, В или цитомегаловирусом;

2. при аутоиммунных заболеваниях жёлчных путей;

3. на фоне тяжёлых системных заболеваний;

4. из-за структурных изменений жёлчных путей.

Как обезопасить себя от холецистита?

— Поддерживайте активный образ жизни;

— Вовремя занимайтесь лечением органов пищеварения;

— Исключайте из рациона продукты, богатые холестерином;

— Ограничьте употребление хлеба, алкоголя, жирного молока и сливок, копчёностей, сала и консервов.

— Добавьте в свой рацион: натуральные горечи для оттока желчи; вегетарианские супы; нежирное мясо; гречку, овсянку и крупы без глютена; отварную рыбу; кисель и напиток из шиповника.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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