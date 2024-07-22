Шокирующая правда о бутилированной воде: она разлита из водопровода. Почему это плохо?

Розлив водопроводной воды в бутылки на продажу не запрещён, признал эксперт Ольхов

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Громкий скандал разразился в Европе: Nestle десятилетиями разливала воду из загрязнённых фекалиями источников, очищенную запрещёнными методами, и продавала её втридорога как природную минеральную воду.

Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, CC BY-SA 3.0

Pravda.Ru узнала у директора по развитию бизнеса ООО "Стэлмас-Д", эксперта по минеральным водам Михаила Ольхова, насколько велик риск при покупке бутилированной воды в магазине заплатить деньги за обычную водопроводную воду.

"У нас так устроен наш технический регламент Российской Федерации, что использование водопроводной воды в качестве источника для бутилированной воды, которую мы покупаем в магазинах, не запрещено. То есть у нас есть ряд производителей достаточно известных, я, наверное, не буду их перечислять, но это крупные иностранные компании, которые активно этим пользуются. И поэтому вероятность достаточно высока", — ответил он.

"Единственное, на что надо обращать внимание потребителям, когда они покупают питьевую воду — они должны внимательно читать этикетку. На этикетке по закону положено официально указывать источник, откуда берётся вода. И в случае, если используется водопроводная вода для бутилированной воды, всегда указано, что вода получена из источника прямого водоснабжения — именно есть такое понятие. Ну а мы должны с вами как обыватели и как специалисты тоже понимать, что источник прямого водоснабжения — это водопровод, — объяснил специалист. — В дальнейшем эта вода проходит, перед тем как попасть в бутылку, специальную водоподготовку. Она обрабатывается через систему обратного осмоса чаще всего. Потом её могут чем-то донасытить, умягчить, что-то улучшить. Но по факту это всё равно вода, которая идёт из водоканала. А компаний, которые пользуются артезианскими скважинами, не так много на самом деле. И потом, не в каждом регионе такие скважины доступны. Это правда жизни нашей с вами".

Самостоятельно определить, что за вода налита в бутылку, нереально. "В бытовых условиях вы этого никогда не поймёте. И даже более того, я думаю, что и серьёзные лаборатории по факту, наверное, не смогут отличить такую воду от какой-то другой, потому что сейчас технологии водоподготовки действительно дошли до такого уровня, что с точки зрения водоподготовки действительно получается практически идеальный продукт с точки зрения человеческого организма", — признал собеседник издания.

То есть эта вода не опасна. Но — и не полезна. "Надо понимать, что мы воду пьём не только для того, чтобы жажду утолить, первая потребность наша, но и в немалой степени, а может, даже в большей степени для того, чтобы свою энергетику поддержать. Ведь известно, что человек от воды получает гораздо больше энергии, чем от пищи. То есть примерно около восьми раз больше от воды получает. Но если мы пьём водопроводную воду или прошедшую специальную обработку, естественно, это пустышка с точки зрения энергии. То есть прямой опасности для того, чтобы испортить здоровье, нет, но в целом такая вода будет постепенно усугублять наши проблемы с точки зрения долголетия, с точки зрения хронических заболеваний возрастных. Конечно, такая вода может оказывать влияние в далёкой перспективе", — заключил Ольхов.