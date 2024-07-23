Мапука — это танец помогающий избавиться от застоявшейся крови: польза твёркинга для здоровья

Твёрк способствует пробуждению творческого потенциала у женщин

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

То, что известно каждому как твёркинг, изначально называлось "мапукой". Это не просто танец, а практика, которая помогает избавиться от застоявшейся крови в матке и даже может помочь в лечении миомы.

Фото: YouTube канал KsyuShiny by Скриншот видео YouTube канала KsyuShiny, PDM

В йоге считается, что она также укрепляет мышцы живота и улучшает кровообращение в области сакральной чакры, что способствует пробуждению творческого потенциала у женщин.

Если у женщины низкая самооценка, проблемы с концентрацией или есть проблемы по женской части, рекомендуется попробовать мапуку, традиционный танец народов Западной Африки, в котором основное внимание уделяется бёдрам и ягодицам девушек.

Интересно, что в Кот-д'Ивуаре сочли мапуку слишком откровенной и в 1998 году запретили публичное исполнение этого танца.