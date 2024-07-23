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Мапука — это танец помогающий избавиться от застоявшейся крови: польза твёркинга для здоровья

Твёрк способствует пробуждению творческого потенциала у женщин

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Здоровье

То, что известно каждому как твёркинг, изначально называлось "мапукой". Это не просто танец, а практика, которая помогает избавиться от застоявшейся крови в матке и даже может помочь в лечении миомы.

Твёрк способствует пробуждению творческого потенциала у женщин
Фото: YouTube канал KsyuShiny by Скриншот видео YouTube канала KsyuShiny, PDM

В йоге считается, что она также укрепляет мышцы живота и улучшает кровообращение в области сакральной чакры, что способствует пробуждению творческого потенциала у женщин.

Если у женщины низкая самооценка, проблемы с концентрацией или есть проблемы по женской части, рекомендуется попробовать мапуку, традиционный танец народов Западной Африки, в котором основное внимание уделяется бёдрам и ягодицам девушек.

Интересно, что в Кот-д'Ивуаре сочли мапуку слишком откровенной и в 1998 году запретили публичное исполнение этого танца.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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