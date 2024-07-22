Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему во время беременности появляются растяжки?
Microsoft закроет цифровой магазин Xbox 360 в июле
Ошибки при выборе карниза для штор: что советует дизайнер
Кроссовер GAC снова загорелся на трассе под Краснодаром
Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой
Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Это дешёвый и эффективный способ защиты растений
Российский дрон "Иволга" с искусственным интеллектом успешно прошел испытания
Какая польза у винограда без косточек: вот почему его добавить в рацион

Названа польза винограда без косточек

1:17
Здоровье

Виноград является отличным источником фитонутриентов, в основном фенолов и полифенолов, содержащих витамины А, С, К и В6.

Названа польза винограда без косточек
Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari, CC BY-SA 3.0

Виноград также богат тиамином, рибофлавином, ниацином и фолиевой кислотой, а также содержит минералы (калий, кальций, магний, фосфор и натрий).

Польза винограда без косточек

Виноград содержит клетчатку, которая помогает пищеварению, и минералы, которые благотворно влияют на нервную систему. Оптимальное количество винограда в сутки — 150-250 грамм.

Сладкий виноград без косточек имеет удивительно богатый химический состав. Он способствует укреплению иммунитета и улучшению кроветворения.

Что делает виноград без косточек особенно полезным, так это то, что он редко вызывает аллергические реакции. Виноград содержит большое количество витамина Е и полифенолов: оба компонента связывают свободные радикалы.

Когда нужно есть виноград

По мнению экспертов, такие фрукты, как виноград, следует употреблять натощак, так как они могут помочь в процессе пищеварения. Кроме того, ешьте фрукты в качестве перекуса. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой
Названа польза винограда без косточек
Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Это дешёвый и эффективный способ защиты растений
Слишкович покинул "Спартак" из-за того, что тренеру не нужна была его помощь
Российский дрон "Иволга" с искусственным интеллектом успешно прошел испытания
Как детский крем может навредить взрослой коже
Как выбрать джинсы для различных типов фигуры
В Японии выяснили, что собаки похожи на хозяев не только внешне, но и поведением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников