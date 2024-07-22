Какая польза у винограда без косточек: вот почему его добавить в рацион

Названа польза винограда без косточек

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Виноград является отличным источником фитонутриентов, в основном фенолов и полифенолов, содержащих витамины А, С, К и В6.

Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari, CC BY-SA 3.0

Виноград также богат тиамином, рибофлавином, ниацином и фолиевой кислотой, а также содержит минералы (калий, кальций, магний, фосфор и натрий).

Польза винограда без косточек

Виноград содержит клетчатку, которая помогает пищеварению, и минералы, которые благотворно влияют на нервную систему. Оптимальное количество винограда в сутки — 150-250 грамм.

Сладкий виноград без косточек имеет удивительно богатый химический состав. Он способствует укреплению иммунитета и улучшению кроветворения.

Что делает виноград без косточек особенно полезным, так это то, что он редко вызывает аллергические реакции. Виноград содержит большое количество витамина Е и полифенолов: оба компонента связывают свободные радикалы.

Когда нужно есть виноград

По мнению экспертов, такие фрукты, как виноград, следует употреблять натощак, так как они могут помочь в процессе пищеварения. Кроме того, ешьте фрукты в качестве перекуса.