В каком виде наиболее полезна горбуша: полезные свойства рыбы

Горбуша содержит редкий витамин РР

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем полезна горбуша

Горбуша богата уникальным витамином РР. Он отвечает за целостность клеточной структуры в организме и довольно редко встречается в продуктах питания.

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Мясо горбуши содержит много полезных омега-3 жирных кислот, но главная его ценность — не рыбий жир, а белок, который легко усваивается организмом.

В каком виде полезна горбуша

В пароварке рыба сохраняет максимум полезных свойств, именно поэтому её рекомендуют в таком виде для правильного питания.

Чем отличается горбуша от семги по вкусовым качествам

Чем отличается вкус горбуши от лосося: у неё более выраженный характерный рыбный вкус. Мясо плотное, не такое нежное, как форель или лосось.