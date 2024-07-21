В каком виде наиболее полезна горбуша: полезные свойства рыбы
Горбуша содержит редкий витамин РР
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Чем полезна горбуша
Горбуша богата уникальным витамином РР. Он отвечает за целостность клеточной структуры в организме и довольно редко встречается в продуктах питания.
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Мясо горбуши содержит много полезных омега-3 жирных кислот, но главная его ценность — не рыбий жир, а белок, который легко усваивается организмом.
В каком виде полезна горбуша
В пароварке рыба сохраняет максимум полезных свойств, именно поэтому её рекомендуют в таком виде для правильного питания.
Чем отличается горбуша от семги по вкусовым качествам
Чем отличается вкус горбуши от лосося: у неё более выраженный характерный рыбный вкус. Мясо плотное, не такое нежное, как форель или лосось.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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