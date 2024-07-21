Почему стоит есть красную чечевицу и кому её нельзя: удивительные преимущества для здоровья

Красная чечевица богата белком и кальцием

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В чём польза красной чечевицы

Этот продукт богат витаминами и микроэлементами. В нём содержится много белка, который легко усваивается организмом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank, CC BY-SA 3.0

Из всех бобовых чечевица наиболее богата железом, витамином В1 и аминокислотами. Также есть микроэлементы: кальций, магний, калий, фосфор, железо, омега-3, омега-6.

Кому нельзя есть красную чечевицу

Людям с предрасположенностью к подагре или диагностированному заболеванию не стоит злоупотреблять красной чечевицей. Продукт содержит пурины, при расщеплении которых вырабатывается мочевая кислота — главный триггер подагры.

Чечевица содержит много клетчатки, и если злоупотреблять этим продуктом, она может вызвать метеоризм и запоры.