Почему стоит есть красную чечевицу и кому её нельзя: удивительные преимущества для здоровья

Этот продукт богат витаминами и микроэлементами. В нём содержится много белка, который легко усваивается организмом.
Из всех бобовых чечевица наиболее богата железом, витамином В1 и аминокислотами. Также есть микроэлементы: кальций, магний, калий, фосфор, железо, омега-3, омега-6.
Людям с предрасположенностью к подагре или диагностированному заболеванию не стоит злоупотреблять красной чечевицей. Продукт содержит пурины, при расщеплении которых вырабатывается мочевая кислота — главный триггер подагры.
Чечевица содержит много клетчатки, и если злоупотреблять этим продуктом, она может вызвать метеоризм и запоры.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.