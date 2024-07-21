Чем полезны орехи пекан: добавьте их в свой рацион

Пекан — орех с особенно нежным вкусом и тонким ароматом.
Сладкий и насыщенный, выраженный вкус орехов пекан обусловлен высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Они отлично сочетаются как с солёными, так и со сладкими блюдами.
Орех полезен при авитаминозе и анемии, он помогает снять усталость и улучшает аппетит, регулирует уровень тестостерона в крови.
Пекан помогает правильно функционировать почкам, печени и желудочно-кишечному тракту. Обладает противораковыми свойствами.
Благодаря наличию марганца, употребление орехов пекан способствует повышению защитных сил организма и улучшает сопротивляемость различным инфекциям и вирусам.
В орехах пекан в 2 раза больше витаминов Е и А, жиров, фтора, но меньше белка, фолиевой кислоты и пиридоксина.
Грецкие орехи содержат больше калия, кальция, магния и фосфора, в них больше полиненасыщенных жирных кислот и почти в 4 раза меньше мононенасыщенных жирных кислот.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.