Чем полезны орехи пекан: добавьте их в свой рацион

Орехи пекан обладают противораковыми свойствами

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пекан — орех с особенно нежным вкусом и тонким ароматом.

Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

Почему орехи пекан такие сладкие

Сладкий и насыщенный, выраженный вкус орехов пекан обусловлен высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Они отлично сочетаются как с солёными, так и со сладкими блюдами.

В чём польза орехов пекан

Орех полезен при авитаминозе и анемии, он помогает снять усталость и улучшает аппетит, регулирует уровень тестостерона в крови.

Пекан помогает правильно функционировать почкам, печени и желудочно-кишечному тракту. Обладает противораковыми свойствами.

Благодаря наличию марганца, употребление орехов пекан способствует повышению защитных сил организма и улучшает сопротивляемость различным инфекциям и вирусам.

Что полезнее: грецкие орехи или орехи пекан

В орехах пекан в 2 раза больше витаминов Е и А, жиров, фтора, но меньше белка, фолиевой кислоты и пиридоксина.

Грецкие орехи содержат больше калия, кальция, магния и фосфора, в них больше полиненасыщенных жирных кислот и почти в 4 раза меньше мононенасыщенных жирных кислот.