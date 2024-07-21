Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин
Идеи использования невкусного арбуза
Дизайнеры раскрывают секреты успешного обустройства однокомнатных квартир
Почему стоит выбирать кресла отдельно от диванов: советы от эксперта по интерьеру
Как подобрать купальник, чтобы скрыть недостатки фигуры?
Что делать и чего избегать в интерьере: советы по улучшению дизайна
Хургада: когда ехать, как добраться и что взять с собой
Эксперты назвали подержанные авто с большим пробегом, которые можно купить за 500 тыс
Чем подкормить свёклу, чтобы она стала еще вкуснее?
Чем полезны орехи пекан: добавьте их в свой рацион

Орехи пекан обладают противораковыми свойствами

1:16
Здоровье

Пекан — орех с особенно нежным вкусом и тонким ароматом.

Орехи пекан обладают противораковыми свойствами
Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

Почему орехи пекан такие сладкие

Сладкий и насыщенный, выраженный вкус орехов пекан обусловлен высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Они отлично сочетаются как с солёными, так и со сладкими блюдами.

В чём польза орехов пекан

Орех полезен при авитаминозе и анемии, он помогает снять усталость и улучшает аппетит, регулирует уровень тестостерона в крови.

Пекан помогает правильно функционировать почкам, печени и желудочно-кишечному тракту. Обладает противораковыми свойствами.

Благодаря наличию марганца, употребление орехов пекан способствует повышению защитных сил организма и улучшает сопротивляемость различным инфекциям и вирусам. 

Что полезнее: грецкие орехи или орехи пекан

В орехах пекан в 2 раза больше витаминов Е и А, жиров, фтора, но меньше белка, фолиевой кислоты и пиридоксина.

Грецкие орехи содержат больше калия, кальция, магния и фосфора, в них больше полиненасыщенных жирных кислот и почти в 4 раза меньше мононенасыщенных жирных кислот.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, иммунолог
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Коноплева Елена
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин
Идеи использования невкусного арбуза
Дизайнеры раскрывают секреты успешного обустройства однокомнатных квартир
Почему стоит выбирать кресла отдельно от диванов: советы от эксперта по интерьеру
Как подобрать купальник, чтобы скрыть недостатки фигуры?
Что делать и чего избегать в интерьере: советы по улучшению дизайна
Хургада: когда ехать, как добраться и что взять с собой
Эксперты назвали подержанные авто с большим пробегом, которые можно купить за 500 тыс
Чем подкормить свёклу, чтобы она стала еще вкуснее?
Олег Газманов: "Многие уехавшие артисты жалеют о своем решении"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников