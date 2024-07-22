Для чего нужно есть бананы и рыбу: правильное питание для хорошего настроения

Эндокринолог Лебедева: повысить настроение можно с помощью правильной еды

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы поддерживать хорошее настроение, стоит обратить внимание на свой рацион. Эндокринолог Диляра Лебедева рекомендует включать в него определённые продукты, которые помогут улучшить эмоциональное состояние за сёт содержания необходимых химических компонентов.

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Например, ацетилхолин, который можно найти в горохе, шпинате, яичном желтке и рыбе. Он успокаивает нервы и придаёт сил.

Гамма-аминомасляную кислоту, которая помогает снять напряжение и улучшить сон, можно получить из помидоров, шпината, чая и гречки.

Если вам нужно стимулировать целеустремлённость и поднять настроение, обратите внимание на бананы, авокадо, яблоки и грецкие орехи — они содержат дофамин.

А серотонин, который также положительно влияет на настроение, можно найти в клубнике, киви, ананасе и, конечно, шоколаде.