Для чего нужно есть бананы и рыбу: правильное питание для хорошего настроения

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Эндокринолог Лебедева: повысить настроение можно с помощью правильной еды

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Здоровье

Чтобы поддерживать хорошее настроение, стоит обратить внимание на свой рацион. Эндокринолог Диляра Лебедева рекомендует включать в него определённые продукты, которые помогут улучшить эмоциональное состояние за сёт содержания необходимых химических компонентов.

Эндокринолог Лебедева: повысить настроение можно с помощью правильной еды
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, ацетилхолин, который можно найти в горохе, шпинате, яичном желтке и рыбе. Он успокаивает нервы и придаёт сил.

Гамма-аминомасляную кислоту, которая помогает снять напряжение и улучшить сон, можно получить из помидоров, шпината, чая и гречки.

Если вам нужно стимулировать целеустремлённость и поднять настроение, обратите внимание на бананы, авокадо, яблоки и грецкие орехи — они содержат дофамин.

А серотонин, который также положительно влияет на настроение, можно найти в клубнике, киви, ананасе и, конечно, шоколаде.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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