Что может случиться, если подавить желание чихнуть: реальна ли опасность для здоровья?

"Ударная волна" от сдерживания чиха может нанести ущерб головному мозгу

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время чихания воздух выбрасывается из носа со скоростью до 120 метров в секунду. Если в этот момент перекрыть нос, давление внутри носоглотки и евстахиевой трубы (которая соединяет носоглотку со средним ухом) может достичь более 100 миллиметров ртутного столба.

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Это вызывает значительный дискомфорт и может привести к повреждениям. Ударная волна от сдерживания чихания может нанести вред сосудам носоглотки, пищевода, а иногда и головному мозгу.

Кроме того, чихание помогает организму избавляться от микробов. Если его подавлять, микробы могут остаться в организме, что увеличивает риск инфекций и других проблем со здоровьем.