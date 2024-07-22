Нутрициолог рассказала о влиянии воска и парафина на фруктах на здоровье ЖКТ человека

Нутрициолог Гусакова рассказала о том, опасен ли воск на фруктах для работы ЖКТ

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обработка фруктов воском или парафином — распространённая практика для увеличения срока хранения. Обычно этому подвергают яблоки и груши.

Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov, CC BY-SA 3.0

Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с изданием Life утверждает, что воск для фруктов является безопасным пищевым материалом, не влияющим на работу желудочно-кишечного тракта. Определить, были ли фрукты обработаны воском, можно визуально или с помощью горячей воды.

Если фрукты выглядят неестественно глянцевыми, вероятно, они были обработаны парафином. Если сомневаетесь, поместите их в горячую воду: при нагревании на поверхности появится масляная плёнка, свидетельствующая о наличии воска.

Воск легко смывается горячей водой, но для более тщательной очистки можно использовать губку или щётку. Эксперт рекомендует не снимать кожуру с яблок и груш, чтобы сохранить в них достаточное количество клетчатки.