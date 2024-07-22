Врачи рассказали, сколько воды требуется в жаркое время года детям и подросткам

Невролог Гимранова назвала норму воды для детей и подростков в жаркие дни

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркие дни соблюдение питьевого режима крайне важно для поддержания здоровья. Специалисты рекомендуют увеличить потребление воды, особенно детям, чей организм быстрее расходует жидкость из-за высокой активности. Вода помогает охладить тело и обеспечивает нормальную работу органов и клеток.

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Согласно исследованиям, младенцы до года должны получать около 100-150 мл воды на 1 кг массы тела в сутки, так как большую часть жидкости они получают с грудным молоком. Однако при искусственном вскармливании возникает необходимость в дополнительном "допаивании". Детям от года и старше и подросткам рекомендуется выпивать 1-1,5 л воды в течение дня. Об этом рассказала невролог Альбина Гимранова в беседе с "Чемпионатом".

Хотя вода является основным напитком для поддержания водного баланса, фрукты и овощи, такие как арбузы, огурцы и апельсины, также содержат много воды и витаминов. Натуральные соки без добавления сахара могут служить дополнительным источником жидкости, но их лучше разбавлять водой. Молоко также полезно для детей, так как оно богато кальцием, необходимым для здоровья костей и зубов. Зелёный чай обладает антиоксидантными свойствами и полезными веществами, поэтому он тоже подходит для употребления в жаркие дни.

Однако важно иметь в виду, что заменить воду чаем, соками и прочими жидкостями нельзя, но эти продукты являются нужным дополнением ежедневного меню.