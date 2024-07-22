Врачи рассказали, сколько воды требуется в жаркое время года детям и подросткам

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Невролог Гимранова назвала норму воды для детей и подростков в жаркие дни

1:41
Здоровье

В жаркие дни соблюдение питьевого режима крайне важно для поддержания здоровья. Специалисты рекомендуют увеличить потребление воды, особенно детям, чей организм быстрее расходует жидкость из-за высокой активности. Вода помогает охладить тело и обеспечивает нормальную работу органов и клеток.

Невролог Гимранова назвала норму воды для детей и подростков в жаркие дни
Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, CC BY 2.0

Согласно исследованиям, младенцы до года должны получать около 100-150 мл воды на 1 кг массы тела в сутки, так как большую часть жидкости они получают с грудным молоком. Однако при искусственном вскармливании возникает необходимость в дополнительном "допаивании". Детям от года и старше и подросткам рекомендуется выпивать 1-1,5 л воды в течение дня. Об этом рассказала невролог Альбина Гимранова в беседе с "Чемпионатом".

Хотя вода является основным напитком для поддержания водного баланса, фрукты и овощи, такие как арбузы, огурцы и апельсины, также содержат много воды и витаминов. Натуральные соки без добавления сахара могут служить дополнительным источником жидкости, но их лучше разбавлять водой. Молоко также полезно для детей, так как оно богато кальцием, необходимым для здоровья костей и зубов. Зелёный чай обладает антиоксидантными свойствами и полезными веществами, поэтому он тоже подходит для употребления в жаркие дни.

Однако важно иметь в виду, что заменить воду чаем, соками и прочими жидкостями нельзя, но эти продукты являются нужным дополнением ежедневного меню.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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