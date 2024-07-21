Nature: британские учёные испытали новый препарат, который увеличил продолжительность жизни мышей на 25%

Британские учёные создали препарат, который выводит из строя белок, являющийся ключевым в процессе старения.
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Применение этого препарата в ходе эксперимента над грызунами позволило увеличить продолжительность их жизни до 25% в сравнении с контрольными группами. Помимо этого, у животных, которым вводился препарат, наблюдалось улучшение зрения, функций мышц, а также снизился риск возникновения рака.
Учёные хотят провести исследования на людях, чтобы убедиться в безопасности и эффективности нового препарата, сообщает журнал Nature.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников