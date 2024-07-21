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Nature: британские учёные испытали новый препарат, который увеличил продолжительность жизни мышей на 25%

Учёные изобрели препарат, который может увеличить продолжительность жизни

0:37
Здоровье

Британские учёные создали препарат, который выводит из строя белок, являющийся ключевым в процессе старения.

Учёные изобрели препарат, который может увеличить продолжительность жизни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Применение этого препарата в ходе эксперимента над грызунами позволило увеличить продолжительность их жизни до 25% в сравнении с контрольными группами. Помимо этого, у животных, которым вводился препарат, наблюдалось улучшение зрения, функций мышц, а также снизился риск возникновения рака.

Учёные хотят провести исследования на людях, чтобы убедиться в безопасности и эффективности нового препарата, сообщает журнал Nature.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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