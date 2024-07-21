Healthnews: ежедневные физические упражнения снижают уровень воспаления в организме, приводящее к раку и сахарному диабету

Ежедневные тренировки по 10 минут способствуют снижению в организме уровня воспаления, которое может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и нейродегенеративные расстройства.
В исследовании Жаклин А. Вернарелли совместно с коллегами из Католического университета Святого Сердца в Италии участвовали 7 910 взрослых. Они рассказали о своём рационе и физической активности. Им было проведено полное медицинское обследование, в том числе оценка уровней маркеров воспаления в организме.
В результате выяснилось, что те, которые уделяли умеренной физической активности примерно 10 минут в день, имели более низкий уровень воспаления, чем те, которые вели малоподвижный образ жизни.
По мнению учёных, чтобы сохранить здоровье, необходимо каждый день делать любые физические упражнения или заниматься ходьбой и бегом. Они также отметили, что эффект обусловлен регулярностью, а не большим объёмом, пишет издание Healthnews.
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