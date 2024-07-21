Когда мозоли — признак сахарного диабета: неочевидные симптомы тяжёлого заболевания

Мозоли приводят к изменению походки и давлению на опорно-двигательный аппарат

Признаками сахарного диабета являются повышение массы тела, жажда, постоянная сухость во рту, повышенное потоотделение и частое мочеиспускание.

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Но есть и не совсем очевидные симптомы, на которые следует обратить внимание. Когда мозоли — признак сахарного диабета?

Мозоли чаще всего образуются из-за неудобной или тесной обуви. Обычно с их лечением проблем не возникает, но опасность в том, что со временем они могут утолщаться, а значит, образуются трещины, меняется походка и давление на опорно-двигательный аппарат.

Если мозоли появляются даже при ношении удобной обуви, то следует сдать анализ крови на глюкозу и убедиться, что у вас нет сахарного диабета.