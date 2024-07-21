Почему куриную кожу называют вредным продуктом? Причина в условиях выращивания птицы и качестве её кормления

Куриную кожу считают вредным продуктом потому что за счёт жира она содержит дополнительные калории и "плохой" холестерин.
Однако вред куриной кожи прежде всего связан с условиями выращивания птицы и качеством её кормления.
Если производители не отличаются добросовестным отношением к продукту, то используют в кормах добавки или гормоны роста. Токсины, которые в них содержатся, накапливаются именно в коже и в жировой ткани под кожей. Всё это увеличивает риск развития атеросклероза артерий.
Поэтому часто хозяйки варят супы на втором бульоне, сливая первый, чтобы избавиться от лишнего жира и вредных веществ.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.