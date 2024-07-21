От похмелья может спасти популярный русский напиток: облегчит головную боль и тошноту

Квас — это не только вкусный напиток, но и полезный продукт, который может помочь справиться с неприятными симптомами похмелья, такими как головная боль и тошнота.
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Квас благотворно влияет на иммунную систему и желудочно-кишечный тракт. Он также помогает организму удерживать воду и восстанавливать водно-солевой баланс, что особенно важно при пищевых отравлениях, включая алкогольное.
Ключевым компонентом кваса, который помогает бороться с похмельем, является молочная кислота. Она стимулирует работу пищеварительной системы, уничтожает вредные бактерии в кишечнике, ускоряет обмен веществ и способствует выводу продуктов распада этанола из организма.
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