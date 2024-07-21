Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужчины страхуются в три раза чаще женщин
Назван идеальный рецепт гуляша из детского сада
Экономим на ремонте: как починить рулевую рейку своими руками
Тимофей Мозгов поделился планами подготовки к прощальному матчу
Как подружить собаку с кошкой?
Специалисты из Новосибирского института создали инновационный микросенсор глюкозы
В какие регионы чаще всего едут туристы?
Как вырастить Абутилон: секреты ухода за домашним клёном
Dead by Daylight: кросс-прогресс уже доступен на всех платформах
От похмелья может спасти популярный русский напиток: облегчит головную боль и тошноту

Квас помогает справиться с головной болью и тошнотой при похмелье

0:44
Здоровье

Квас — это не только вкусный напиток, но и полезный продукт, который может помочь справиться с неприятными симптомами похмелья, такими как головная боль и тошнота.

Квас помогает справиться с головной болью и тошнотой при похмелье
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Квас благотворно влияет на иммунную систему и желудочно-кишечный тракт. Он также помогает организму удерживать воду и восстанавливать водно-солевой баланс, что особенно важно при пищевых отравлениях, включая алкогольное.

Ключевым компонентом кваса, который помогает бороться с похмельем, является молочная кислота. Она стимулирует работу пищеварительной системы, уничтожает вредные бактерии в кишечнике, ускоряет обмен веществ и способствует выводу продуктов распада этанола из организма.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Прорыв российских войск у Прогресса был осуществлён всего за двое суток Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Последние материалы
Назван идеальный рецепт гуляша из детского сада
Экономим на ремонте: как починить рулевую рейку своими руками
Тимофей Мозгов поделился планами подготовки к прощальному матчу
Как подружить собаку с кошкой?
В какие регионы чаще всего едут туристы?
Специалисты из Новосибирского института создали инновационный микросенсор глюкозы
Как вырастить Абутилон: секреты ухода за домашним клёном
Квас помогает справиться с головной болью и тошнотой при похмелье
Dead by Daylight: кросс-прогресс уже доступен на всех платформах
Аллергия на цветы: Лариса Долина и Слава в цветочном споре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников