Можно ли есть свеклу каждый день: полезные свойства овоща

Этот красочный овощ содержит целый комплекс полезных веществ, витаминов и минералов. Он содержит микроэлементы: железо, йод, цинк, калий, магний, марганец, фтор, фосфор, медь.
В нём содержится много витаминов группы В — они незаменимы для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы. Пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляющим рост злокачественных опухолей.
Свекла также способствует снижению артериального давления, укреплению стенок сосудов, улучшению работы печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма.
Свекла очищает не только почки, но и кровь, снижая кислотность нашего организма, способствует очищению печени. Этот овощ стимулирует наш мозг и выводит токсины, которые могут накапливаться в нашем организме, поддерживая хорошее психическое здоровье и предотвращая преждевременное старение.
Здоровый человек может смело включать свеклу в свой ежедневный рацион.
Среднее количество свеклы для взрослого человека составляет 200-300 грамм в сутки.
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