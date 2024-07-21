Можно ли есть свеклу каждый день: полезные свойства овоща

Свекла помогает снижать давление и очищает печень

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В чём польза свеклы

Этот красочный овощ содержит целый комплекс полезных веществ, витаминов и минералов. Он содержит микроэлементы: железо, йод, цинк, калий, магний, марганец, фтор, фосфор, медь.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

В нём содержится много витаминов группы В — они незаменимы для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы. Пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляющим рост злокачественных опухолей.

Свекла также способствует снижению артериального давления, укреплению стенок сосудов, улучшению работы печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма.

Свекла очищает не только почки, но и кровь, снижая кислотность нашего организма, способствует очищению печени. Этот овощ стимулирует наш мозг и выводит токсины, которые могут накапливаться в нашем организме, поддерживая хорошее психическое здоровье и предотвращая преждевременное старение.

Можно ли есть свеклу каждый день

Здоровый человек может смело включать свеклу в свой ежедневный рацион.

Среднее количество свеклы для взрослого человека составляет 200-300 грамм в сутки.