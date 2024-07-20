Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Свекла помогает снижать давление и очищает печень
Продажи люксовых авто с пробегом в России снизились на 3% в первой половине 2024 года
Японскую гимнастку Мияту не взяли на ОИ-2024 из-за курения и употребления алкоголя
Чрезмерное дружелюбие собаки нуждается в коррекции
Поклонники назвали пыткой диету Майли Сайрус
Как улучшить функциональность угловых кухонных шкафчиков
Аллергены в бальзамах для губ: почему ваши губы продолжают сохнуть
Результаты тестов GTX 1050: частота кадров в популярных играх
Всё о пользе и вреде кофеина: в каких напитках его содержится больше всего

Кофеин противопоказан при высоком давлении

1:32
Здоровье

Что такое кофеин

За тонизирующее действие кофе отвечает кофеин — алкалоид, оказывающий стимулирующее действие на нервную систему.

Кофеин противопоказан при высоком давлении
Фото: unsplash.com by PICSELI, PDM

Это приводит к более быстрому обмену веществ, более быстрому дыханию и кровообращению.

Кофеин также содержится в чайных листьях, какао, гуаране и других растениях.

Чем полезен кофеин для человека

Кофеин является стимулятором систем организма: улучшает работу мозга, ускоряет работу сердца, стимулирует деятельность желчного пузыря.

Тем не менее, если злоупотреблять напитком, это может привести к негативным последствиям: тремору, повышенному артериальному давлению, изжоге, бессоннице.

Когда не стоит пить кофеин

Постоянное употребление кофе повышает риск развития хронических заболеваний хрящей и суставов, сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, людям, страдающим мигренями, заболеваниями почек, желудка, повышенным артериальным давлением, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, кофе полностью противопоказан.

Чрезмерное употребление кофеиносодержащих напитков, в том числе кофе, может привести к перевозбуждению нервной системы, повышенной возбудимости, тревожности, тошноте и проблемам со сном.

Что содержит больше кофеина

Кофе содержит больше всего кофеина, за ним следует чай, а какао и горячий шоколад занимают третье место.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Самая красивая порода кошек в мире
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Последние материалы
Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Свекла помогает снижать давление и очищает печень
Продажи люксовых авто с пробегом в России снизились на 3% в первой половине 2024 года
Японскую гимнастку Мияту не взяли на ОИ-2024 из-за курения и употребления алкоголя
Чрезмерное дружелюбие собаки нуждается в коррекции
Поклонники назвали пыткой диету Майли Сайрус
Как улучшить функциональность угловых кухонных шкафчиков
Аллергены в бальзамах для губ: почему ваши губы продолжают сохнуть
Результаты тестов GTX 1050: частота кадров в популярных играх
Учёные выдвинули новую теорию о внеземной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников