Всё о пользе и вреде кофеина: в каких напитках его содержится больше всего

За тонизирующее действие кофе отвечает кофеин — алкалоид, оказывающий стимулирующее действие на нервную систему.
Это приводит к более быстрому обмену веществ, более быстрому дыханию и кровообращению.
Кофеин также содержится в чайных листьях, какао, гуаране и других растениях.
Кофеин является стимулятором систем организма: улучшает работу мозга, ускоряет работу сердца, стимулирует деятельность желчного пузыря.
Тем не менее, если злоупотреблять напитком, это может привести к негативным последствиям: тремору, повышенному артериальному давлению, изжоге, бессоннице.
Постоянное употребление кофе повышает риск развития хронических заболеваний хрящей и суставов, сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, людям, страдающим мигренями, заболеваниями почек, желудка, повышенным артериальным давлением, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, кофе полностью противопоказан.
Чрезмерное употребление кофеиносодержащих напитков, в том числе кофе, может привести к перевозбуждению нервной системы, повышенной возбудимости, тревожности, тошноте и проблемам со сном.
Кофе содержит больше всего кофеина, за ним следует чай, а какао и горячий шоколад занимают третье место.
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