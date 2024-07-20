Всё о пользе и вреде кофеина: в каких напитках его содержится больше всего

Кофеин противопоказан при высоком давлении

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что такое кофеин

За тонизирующее действие кофе отвечает кофеин — алкалоид, оказывающий стимулирующее действие на нервную систему.

Фото: unsplash.com by PICSELI, PDM

Это приводит к более быстрому обмену веществ, более быстрому дыханию и кровообращению.

Кофеин также содержится в чайных листьях, какао, гуаране и других растениях.

Чем полезен кофеин для человека

Кофеин является стимулятором систем организма: улучшает работу мозга, ускоряет работу сердца, стимулирует деятельность желчного пузыря.

Тем не менее, если злоупотреблять напитком, это может привести к негативным последствиям: тремору, повышенному артериальному давлению, изжоге, бессоннице.

Когда не стоит пить кофеин

Постоянное употребление кофе повышает риск развития хронических заболеваний хрящей и суставов, сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, людям, страдающим мигренями, заболеваниями почек, желудка, повышенным артериальным давлением, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, кофе полностью противопоказан.

Чрезмерное употребление кофеиносодержащих напитков, в том числе кофе, может привести к перевозбуждению нервной системы, повышенной возбудимости, тревожности, тошноте и проблемам со сном.

Что содержит больше кофеина

Кофе содержит больше всего кофеина, за ним следует чай, а какао и горячий шоколад занимают третье место.