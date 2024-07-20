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Как постепенно отказаться от жирной пищи: советы по питанию

Советы, как отказаться от жирной пищи

1:25
Здоровье

Если вы любите жирную пищу, то полностью отказаться от неё сложно, но возможно, если делать это постепенно.

Советы, как отказаться от жирной пищи
Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

Чтобы питаться более здоровой пищей, вы должны понемногу менять свои привычки, чтобы не потерпеть неудачу.

Ставьте конкретные цели

Определите свои цели. Например, вы можете стремиться сократить потребление фастфуда за неделю или уменьшить ежедневное потребление жареных закусок.

Небольшие изменения

Начните с небольших изменений. Если вы привыкли есть фастфуд три раза в неделю, сократите его до двух раз в неделю на несколько недель. Затем ещё сократите его до одного раза в неделю.

Выбирайте более здоровые варианты

Замените жирную пищу на более здоровые альтернативы. Если вы любите картофельные чипсы, попробуйте запечённые чипсы или цельнозерновые крекеры.

Готовьте дома

Приготовление еды дома даёт вам больше контроля над ингредиентами.

Вы можете использовать меньше масла или попробовать различные методы приготовления, такие как приготовление на гриле, пару или запекание.

Контроль порций

Практикуйте контроль порций. Вместо большой порции жирного блюда выберите меньшую порцию.

Таким образом, вы всё ещё можете наслаждаться вкусом, не злоупотребляя жиром.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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