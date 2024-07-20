Чем опасна диета с дефицитом калорий: вы должны об этом знать

Пытаясь похудеть, многие люди предпочитают придерживаться сильного дефицита калорий в надежде похудеть быстрее.
К сожалению, у такого подхода много негативных сторон, и он может сильно навредить вашему организму.
Когда вы постоянно потребляете гораздо меньше калорий, чем нужно вашему организму, он может начать расщеплять мышечную ткань для получения энергии.
Это может привести к потере мышечной массы, что сделает вас слабее и потенциально повлияет на вашу общую физическую работоспособность.
Большой дефицит калорий может привести к чувству усталости и слабости. Недостаточное потребление энергии может привести к снижению выносливости, что затруднит выполнение повседневных задач и физических упражнений.
Резкое снижение потребления калорий может означать, что вы не получаете достаточного количества необходимых питательных веществ, таких как витамины и минералы.
Это может привести к дефициту питательных веществ, что может негативно сказаться на вашем здоровье и самочувствии.
Серьёзный дефицит калорий может вызвать сильную тягу к высококалорийной и нездоровой пище.
Это может привести к эпизодам переедания, подрывая ваши усилия по контролю за потреблением пищи.
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