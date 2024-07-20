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Чем опасна диета с дефицитом калорий: вы должны об этом знать

Негативные последствия диеты с дефицитом калорий

1:26
Здоровье

Пытаясь похудеть, многие люди предпочитают придерживаться сильного дефицита калорий в надежде похудеть быстрее.

Негативные последствия диеты с дефицитом калорий
Фото: Freepik is licensed under License: Free

К сожалению, у такого подхода много негативных сторон, и он может сильно навредить вашему организму.

Потеря мышечной массы

Когда вы постоянно потребляете гораздо меньше калорий, чем нужно вашему организму, он может начать расщеплять мышечную ткань для получения энергии.

Это может привести к потере мышечной массы, что сделает вас слабее и потенциально повлияет на вашу общую физическую работоспособность.

Усталость и слабость

Большой дефицит калорий может привести к чувству усталости и слабости. Недостаточное потребление энергии может привести к снижению выносливости, что затруднит выполнение повседневных задач и физических упражнений.

Дефицит питательных веществ

Резкое снижение потребления калорий может означать, что вы не получаете достаточного количества необходимых питательных веществ, таких как витамины и минералы.

Это может привести к дефициту питательных веществ, что может негативно сказаться на вашем здоровье и самочувствии.

Компульсивное переедание и тяга к еде

Серьёзный дефицит калорий может вызвать сильную тягу к высококалорийной и нездоровой пище.

Это может привести к эпизодам переедания, подрывая ваши усилия по контролю за потреблением пищи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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