В Подмосковье назвали распространённую причину слабоумия

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Главный нарколог Подмосковья предупредил о слабоумии из-за алкоголя и курения

1:24
Здоровье

Курение, алкоголь и наркотики могут вызвать слабоумие, предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Главный нарколог Подмосковья предупредил о слабоумии из-за алкоголя и курения
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/277085 by Mike Beauregard, CC BY 2.0

"Многие думают, что основными факторами риска развития слабоумия являются черепно-мозговые травмы, опухоли мозга, инсульты и другие заболевания. Но все забывают о зависимостях — алкоголизме и наркомании", — пояснил он.

Врач напомнил, что психоактивные вещества целенаправленно воздействуют на мозг — чтобы вызвать эйфорию. Тем самым этот важнейший орган становится основой мишенью яда, который его убивает, лишая человека рассудка.

"Слабоумие — это нарушение со стороны таких важнейших функций головного мозга, как память, мышление, воля, эмоции. Когда наш "компьютер" утрачивает некоторые свои функции, он не может работать должным образом. Всё это сказывается на обычной жизни, когда человек может утратить и элементарные навыки, вплоть до того, что не может ухаживать за собой", — подытожил Холдин.

Он посоветовал не только отказаться от пагубных пристрастий, но и тренировать мозг, нагружая его логическими задачками, чтением, игрой в шахматы, а также хорошо высыпаться, побольше гулять и в целом стараться придерживаться здорового образа жизни.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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