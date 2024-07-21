Зубами, сделанными задёшево, вы даже пюре не прожуёте — выпадут, предупредил стоматолог

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Врач Дахкильгов раскрыл секрет запредельной дороговизны стоматологии

2:21
Здоровье » Стоматология

Лечение зубов влетает в копеечку вполне обоснованно, уверен главный врач Немецкого Имплантологического Центра, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов. Он объяснил "Газете.Ru" тонкости ценообразования на стоматологические услуги.

Врач Дахкильгов раскрыл секрет запредельной дороговизны стоматологии
Фото: Gifted Body Art is licensed under publc domain

Значительную часть стоимости составляет оплата труда врача. Его подготовка требует большого труда и времени — и никогда не заканчивается: до самой пенсии стоматолог повышает квалификацию, проходит курсы переподготовки, изучает новые технологии, методики, материалы и инструменты.

"С одной стороны, пациент может возразить, что это не его сложности, он хочет просто вылечить зуб. Но тут важно понимать — всего 25-30 лет назад зубы лечили ядовитым резорцин-формалином, нерв при пульпите "убирали" мышьяком, в ходу были протезы из металла, а имплантацию могли позволить себе только очень богатые люди. Сейчас всё это ушло в прошлое — и всё благодаря тому, что клиники активно внедряют, а врачи изучают новые методики, чтобы лечение стало более эффективным, простым, безболезненным, а результат его долговременным", — заявил врач.

Кроме того, высокотехнологичное оборудование и качественные расходные материалы тоже ложатся на цену. "Это как минимум стоматологическое кресло со всем необходимым — от подачи воды до LED-светильника, — привел пример доктор. — Достаточно взглянуть на стоматологические кресла 90-х годов и современные, чтобы понять разницу. Но хорошее стоматологическое кресло не может стоить очень дёшево — и чем больше в клинике кабинетов, тем выше расходы, ведь кресла нужно чинить и обслуживать".

Поэтому если какая-то клиника предлагает недорогое лечение зубов — значит, там б/у оборудование, низкоквалифицированные специалисты и некачественные расходники. "В итоге пациент может получить некачественную анестезию, пломбы, которые выпадают через год, брекеты, которые всё время ломаются, импланты, которые не приживаются, протезы, которые раскалываются от жевания пюре", — резюмировал Дахкильгов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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